38-я специализированная выставка «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР - 2017»

Выставки

21.02.2017 18:16

6 - 9 апреля 2017г. г. Сочи, Выставочный центр Морпорт, ул. Несебрская, 1Б

Организатор: ВК «Сочи - Экспо ТПП г. Сочи», ТПП г. Сочи при поддержке Администрации г. Сочи, Городского Собрания Сочи,



Ассоциации предприятий Мебельной и Деревообрабатывающей промышленности России.



Выставка «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР» - крупнейшая отраслевая выставка на Юге России. Каждую весну выставка собирает ведущие бренды, производителей и специалистов для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.



Выставка объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями. Здесь представлен широкий выбор элитной и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные предметы интерьера.



Целью выставки является:

• Содействие продвижению новых мебельных брендов на рынок г. Сочи и Черноморского побережья Краснодарского края.

• Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества отельного и мебельного бизнеса

• увеличение объемов розничных продаж за счет расширения и обновления ассортимента мебельных торговых центров.



Преимущества региона:





Сочи – динамично развивающийся регион, главный курорт России, столица спортивных состязаний и площадка для мероприятий и форумов мирового значения.

Город Сочи войдёт в федеральную Программу по социально-экономическому развитию городских агломераций, что позволит продолжить реконструкцию курорта и к 2030 году создать на побережье эко-город.

Эти факторы положительно влияют на развитие мебельного рынка города и увеличение объёма продаж за счет расширения розничных торговых сетей.

С целью привлечения посетителей на выставку проводится рекламная компания:



- рассылка персональных приглашений руководителям 900 отелей, более 200 мебельных салонов и 1000 ресторанов, кафе и баров г. Сочи, и специалистам мебельной отрасли Южного федерального округа;



- задействованы телевидение, радио, специализированные издания и наружная реклама.



В рамках деловой программы проводится Смотр мебели, региональный отборочный тур Конкурса на соискание Национальной премии в области дизайна мебели «Российская Кабриоль».



Будем рады видеть Вас в числе участников и гостей выставки «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР - 2017»!



По всем вопросам обращаться в Оргкомитет:



Тел/факс: (862) 262-05-24, 264-75-55, 264-87-00, (495)745-77-09



www.sochi-expo.ru



E-mail: n.petrova@sochi-expo.ru



Руководитель проекта - Петрова Наталья Борисовна (доб. 118)