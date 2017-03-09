«Здоровье.Красота.Спорт»: одиннадцатая выставка-форум во «Владимирском Экспоцентре».

Выставки

09.03.2017 07:09

С 20 по 22 апреля во «Владимирском Экспоцентре» пройдет ХI Межрегиональная выставка-форум «Здоровье.Красота.Спорт».

В этом году в ней примут участие около 80 компании из 15 регионов России. За одиннадцать лет проект зарекомендовал себя, как высококачественное профессиональное событие. Выставка, организатором которой выступает Торгово-промышленная палата Владимирской области, ежегодно привлекает специалистов из области медицины, косметологии, представителей российских компаний производителей медицинской техники и оборудования для занятия спортом.



Как отмечают экспоненты, выставочный проект предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения компаний, обменяться опытом и установить новые партнерские связи. Посетители ХI Межрегиональной выставки-форума «Здоровье.Красота.Спорт» смогут ознакомиться с приборами для диагностики и лечения заболеваний, пройти комплексные экспресс-тестирование, получить консультации врачей-специалистов, познакомиться с новинками в области косметологии.



На выставке будут представлены товары и услуги следующих тематических разделов:

1. Медицинские центры, санаторно-курортное лечение;

2. Медицинские приборы, оборудование и инструменты, оптика;

3. Косметология;

4. Ортопедические изделия и аппараты;

5. Спорт, спортивное оборудование и одежда;

6. Форменная и специальная одежда;

7. Средства дезинфекции;

8. Средства очистки воздуха и воды.

9. Здоровое питание. Биологически активные добавки – БАДы.



В рамках выставки пройдут презентации фирм, отдельных товаров и услуг, деловые встречи, семинары, конференции.



В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2013г. №494 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»» департамент здравоохранения Владимирской области совместно с «Областным центром физической культуры и спортивной медицины» на базе Владимирского Государственного университета и Торгово-промышленной палаты проводят информационно-оздоровительную акцию "Здоровое питание - основа долголетия и процветания России", в которой будут участвовать врачи клиник и больниц Владимира и области.



Традиционно в выставке-форуме примут участие «Областной Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», ГБУЗ Владимирской области, санаторий имени Абельмана.



Достижения науки представит постоянный участник выставочных проектов Торгово-промышленной палаты Владимирской области - Владимирский Государственный Университет. Кафедра машиностроения ВлГУ продемонстрирует уникальные медицинские приборы и системы, которые используются в ведущих научных медцентрах России. Например, для «НПЦ специализированных видов медицинской помощи», расположенного в Пиганово, на кафедре разработали аппараты для управляемого чрескостного остеосинтеза. Новинки спецодежды для медиков продемонстрирует ТО Мегапласт. Компания проведет дефиле в день открытия выставки - 21 апреля. ТО Мегапласт - ведущая компания во Владимирской области по комплексному обеспечению розничных организаций, учреждений здравоохранения, образования, предприятий общественного питания, заводов. Ассортимент составляет 15000 наименований товаров, в том числе мебель собственного производства, торговое оборудование, упаковочные материалы, хозяйственные товары, мягкий инвентарь, технологическое оборудование и многое другое. Интерес посетителей наверняка вызовет продукция компании АО «КРОНТ-М» (Московская область), которая более 20 лет успешно работает на российском рынке медицинской техники и является одним из ведущих производителей отрасли.



На выставке «Здоровье.Красота.Спорт» компания представит вниманию владимирцев оборудование для обеззараживания воздушной среды, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, общемедицинское оборудование. Также предприятие выпускает ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы серии «ДЕЗАР», которые широко применяются не только в лечебно-профилактических и образовательных учреждениях, но и в быту.



Итальянские технологии представит владимирская компания "Орто Лаборатори", которая на протяжении 6 лет успешно развивается на рынке ортопедической, медицинской и лечебно-профилактической продукции.



"Орто Лаборатори" является эксклюзивным представителем в России итальянских компаний-производителей ортопедической и анатомической обуви FootCare, Molinari, Loren, Hice и представит на выставке новинки этих брендов.