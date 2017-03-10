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ВЫСТАВКА -ЯРМАРКА-ФОРУМ ЭКОЛОГИЯ.ЧЕЛОВЕК.ЗДОРОВЬЕ.
Выставки

ВЫСТАВКА -ЯРМАРКА-ФОРУМ ЭКОЛОГИЯ.ЧЕЛОВЕК.ЗДОРОВЬЕ.

10.03.2017 14:33

С 23 по 26 МАРТА 2017 в Екатеринбурге, при поддержке Экологической палаты России, Уральского отделения международной академии наук экологии, безопасности человека и природы МАНЕБ, а также Академической Школы здоровья «Надежда» во Дворце Игровых Видов Спорта состоится выставка-форум «Экология. Человек. Здоровье».



Выставочный проект, направлен на привлечение широких слоев населения к здоровому образу жизни, а также на выполнение государственных экологических программ.

Официально выставка начнется с торжественной церемонией открытия, в которой примут участие Председатель Правления Уральского отделения МАНЭБ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Семячков и Председатель Совета региональной общественной организации “Клуб здоровья “Вита” профессор УГГУ, Академик Международной Академии Детско-Юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца- Свешникова

Партнеры выставки: Центральное бюро информации Минприроды России, Экологическая палата России, Общероссийская общественная организация «Общее Дело», Издательский дом «Медиа круг», Интернет-газета Green City,

Усадьба «Заозерье”, а также общественная благотворительная организация «Трезвое поколение Урала».

На выставке «Экология. Человек. Здоровье», вы сможете ознакомиться с экологической практикой оздоровления окружающей среды и методами укрепления здоровья человека. При этом приобрести ярмарочные товары следующих категорий:
• Диетическое питание
•Продукты и системы питания для спортсменов
•Гомеопатические средства и препараты
•Напитки, бальзамы, фито-чай
•Биологически активные добавки, витамины
•Продукция пчеловодства
•Лечебная косметика
•Медицинские приборы домашнего пользования
•Массажеры и тренажеры
•Оборудование и приборы для укрепления здоровья
•Очистители воды и воздуха
•Изделия из натурального сырья ( камня, дерева, керамики, шерсти, льна, хлопка)
• Товары для здоровья матери и ребенка
• Тематическая литература, аудио и видео материалы

И многое другое.

В программе выставки: кинолекторий, дискуссии. семинары, презентации участников выставки, лекции о болезнях 21 века, консультации у специалистов о состоянии вашего здоровья. Каждый желающий сможет научиться «скандинавской ходьбе», увидеть выступление детской танцевально-песенной группы Государственного Уральского Академического Русского Народного хора, принять участие в бесплатных мастер-классах по парикмахерскому искусству, коррекции и окрашиванию бровей, маникюру, мейкапу и так далее.

Ждем Вас с 23 по 26 марта 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ДИВС, ул. Олимпийская набережная, 3. (Станция метро «Динамо»), Вход СВОБОДНЫЙ!

Шараев Радик, Пресс-служба ВО «Уральские Выставки»Тел.:(343) 385-35-35, www.uv66.ru

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