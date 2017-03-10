ВЫСТАВКА -ЯРМАРКА-ФОРУМ ЭКОЛОГИЯ.ЧЕЛОВЕК.ЗДОРОВЬЕ.

Выставки

10.03.2017 14:33

С 23 по 26 МАРТА 2017 в Екатеринбурге, при поддержке Экологической палаты России, Уральского отделения международной академии наук экологии, безопасности человека и природы МАНЕБ, а также Академической Школы здоровья «Надежда» во Дворце Игровых Видов Спорта состоится выставка-форум «Экология. Человек. Здоровье».

Выставочный проект, направлен на привлечение широких слоев населения к здоровому образу жизни, а также на выполнение государственных экологических программ.



Официально выставка начнется с торжественной церемонией открытия, в которой примут участие Председатель Правления Уральского отделения МАНЭБ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Семячков и Председатель Совета региональной общественной организации “Клуб здоровья “Вита” профессор УГГУ, Академик Международной Академии Детско-Юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца- Свешникова



Партнеры выставки: Центральное бюро информации Минприроды России, Экологическая палата России, Общероссийская общественная организация «Общее Дело», Издательский дом «Медиа круг», Интернет-газета Green City,



Усадьба «Заозерье”, а также общественная благотворительная организация «Трезвое поколение Урала».



На выставке «Экология. Человек. Здоровье», вы сможете ознакомиться с экологической практикой оздоровления окружающей среды и методами укрепления здоровья человека. При этом приобрести ярмарочные товары следующих категорий:

• Диетическое питание

•Продукты и системы питания для спортсменов

•Гомеопатические средства и препараты

•Напитки, бальзамы, фито-чай

•Биологически активные добавки, витамины

•Продукция пчеловодства

•Лечебная косметика

•Медицинские приборы домашнего пользования

•Массажеры и тренажеры

•Оборудование и приборы для укрепления здоровья

•Очистители воды и воздуха

•Изделия из натурального сырья ( камня, дерева, керамики, шерсти, льна, хлопка)

• Товары для здоровья матери и ребенка

• Тематическая литература, аудио и видео материалы



И многое другое.



В программе выставки: кинолекторий, дискуссии. семинары, презентации участников выставки, лекции о болезнях 21 века, консультации у специалистов о состоянии вашего здоровья. Каждый желающий сможет научиться «скандинавской ходьбе», увидеть выступление детской танцевально-песенной группы Государственного Уральского Академического Русского Народного хора, принять участие в бесплатных мастер-классах по парикмахерскому искусству, коррекции и окрашиванию бровей, маникюру, мейкапу и так далее.



Ждем Вас с 23 по 26 марта 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ДИВС, ул. Олимпийская набережная, 3. (Станция метро «Динамо»), Вход СВОБОДНЫЙ!



Шараев Радик, Пресс-служба ВО «Уральские Выставки»Тел.:(343) 385-35-35, www.uv66.ru