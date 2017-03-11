ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ XVII специализированная выставка КОСМЕТОЛОГИЯ Professional ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕНЬ

Выставки

11.03.2017 07:08

26-28 апреля 2017 ОРГАНИЗАТОРЫ: Администрация городского округа г. Уфа РБ Башкирская выставочная компания

ПОДДЕРЖКА:



Министерство здравоохранения РБ



Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей



Союз парикмахеров и косметологов РБ



Уникальный экспопроект, отражающий все тенденции развития индустрии красоты, состоится с 26 по 28 апреля 2017 г. в столице Республики Башкортостан. Традиционно «Дни красоты в Уфе» объединяют специализированные выставки «Косметология Professional» и «Золотой гребень», профессиональные конкурсы и объемную деловую программу.



Экспозиция представляет профессиональную косметику и оборудование для салонов и институтов красоты, последние достижения современной beauty-индустрии. Все мероприятия направлены на то, чтобы профессионалы смогли получить теоретические и практические знания в области прикладной эстетики, косметологии, ногтевого сервиса и управлении салонным бизнесом, а посетители – уловить современные тенденции отрасли и получить консультации и рекомендации ведущих специалистов.



ЦИФРЫ

120 известных фирм и компаний ежегодно участвуют в Днях красоты в Уфе.

17 регионов РФ.

500 брендов beauty-индустрии.

7000 посетителей.



ВЫСТАВКИ



Ежегодно выставки «Косметология Professional» и «Золотой гребень» радуют составом участников – это производители, официальные представители и дистрибьюторы мировых косметических брендов, специалисты высшего класса, которые могут вживую вам рассказать и показать свой товар, дать советы по использованию и подобрать все самое необходимое.



Среди них такие известные компании, как «Мастер Бьюти», «Интерсоциум», «Маэстро», «Сила красоты». Косметологию и эстетическую медицину представят «Делис», «Азэлюкс», «КАМВИ», «Бьюти маркет».



Косметику по уходу за лицом и телом – компании «Космотерос», «Мейтан», «Альпика», «Корпорация успешный бизнес», «Новосибирская Косметика», «Нагана», «Руссо Фабело», «Горная лаванда».



Отдельное внимание заслуживает раздел «Декоративная косметика и парфюм». Здесь уфимцам будет представлен новый бренд (история которого началась в 2015 году) Sergey Gubanov EAU4U. Основатели компании – актер Сергей Губанов, парфюмер Виктория Кушнерова, социальный психолог и дизайнер Алексей Хренцов – планируют лично познакомить всех с доступным российским парфюмом.



Еще одна компания - «Theatre des Parfums» привезет в Уфу четыре аромата, созданных гениальным Французским парфюмером Бертраном Дюшофором. Один из ароматов -J'attire, известен тем, что его покупают с «первого вдоха» и никогда не жалеют о своем выборе. Говорят, он создает абсолютно неповторимую атмосферу.



Отдельные разделы будут посвящены ногтевому сервису, парикмахерскому делу, татуажу и перманентному макияжу, оборудованию для салонов красоты и прочему.



Участники выставки представляют такие города России, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сергиев Посад, Обнинск и другие.



ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА



Организаторы выставок подготовили обширную деловую и шоу-программы: все 3 дня работы выставки в трех конференц-залах «ВДНХ-Экспо», на Главной сцене и в Зоне конкурсов будут проходить зрелищные, конкурсы, мастер-классы, обучающие мероприятия для широкого круга специалистов.



Впервые в Уфе состоятся конференция и конкурс мастеров по искусству перманентного макияжа "Золотая пчела", на которой выступят российские и зарубежные спикеры, в том числе из Китая. Модератором выступит мастер международного класса по перманентному макияжу, участник российских и международных конгрессов по перманентному макияжу Юлия Виннер.



Одновременно в рамках Дней красоты в Уфе пройдут Открытый городской конкурс парикмахерского и декоративного искусства «Золотой гребень – Алтын тарак», объединяющий парикмахеров, мастеров по ногтевому сервису, визажистов, специалистов по эстетической косметологии.



Здесь же будет определен победитель городского конкурса «Лучший салон красоты по предоставлению косметологической услуги».



В рамках деловой программы состоятся: научно-практические конференции «Актуальные аспекты дерматологии и косметологии», «Эффективные методики диагностики и коррекции различных дисфункций в медицинской и спортивной практике. Оптимизация работы остеопатов, мануальных терапевтов, спортивных врачей и массажистов». Также на Форуме косметологов в режиме нон-стоп будут проходить семинары по косметологии с участием известных специалистов в этой области.



Программа мероприятий на сайте выставки http://krasotabvk.ru



Будем рады видеть Вас в качестве участника Дней красоты в Уфе! на ВДНХ-ЭКСПО (г. Уфа, ул. Менделеева, 158).

(347)246-4202, 246-4200, e-mail: cosmo@bvkexpo.ru