Выставки

15.03.2017 14:38

Крупнейшая в Приволжском регионе специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. 30 марта - 2 апреля 2017 года.

С 30 марта по 2 апреля 2017 года выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка» (Нижний Новгород) приглашает на специализированную выставку индустрии красоты «Серебристый ландыш»!

«Серебристый ландыш» – крупнейшая в Приволжском регионе специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий - мастер-классов и чемпионатов.



Профессиональный подход к организации программы делают «Серебристый ландыш» главным проектом весны для десятков тысяч посетителей (12 000 - в 2016 году) со всего региона.

«Серебристый ландыш» - главный центр премьер и пространство профессионального диалога между производителями, дистрибуторами, владельцами бьюти-бизнеса и специалистов отрасли. Знания на «Серебристом ландыше»– это знания из первых рук!



Приглашаем стать информационным партнером выставки!



Информация об участии по тел.(831) 277-56-67, 277-54-65. Сайт «Нижегородской ярмарки» -



www.yarmarka.ru