На Черноморском побережье обсудят возможности развития отрасли гостеприимства.

Выставки

31.03.2017 05:58

Традиционный весенний Форум проводится в Сочи уже в 37 раз выставочной компанией «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи». В этом году он впервые пройдёт под названием «ФОРУМ ОТЕЛЬЕРОВ И РЕСТОРАТОРОВ, ТУРИЗМА И ТОРГОВЛИ -2017».

«ФОРТТ — 2017», который пройдёт с 6 по 9 апреля , станет площадкой для обсуждения темы развития в регионе отельно-ресторанного бизнеса и взаимодействия предприятий в сфере HoReCa в условиях импортозамещения.



Национальный форум включит в себя сразу три крупных проекта. Прежде всего — это специализированная выставка «Индустрия гостеприимства и развлечений». Цель Выставки - создание оптимальных условий для демонстрации продукции индустрии HoReCa, эффективного обмена опытом в сфере организации гостинично-ресторанного бизнеса, установления новых деловых контактов и заключения договоров, анализа состояния рынка и конкурентоспособности продукции.



Не первый год эта выставка объединяет лидеров отрасли для презентаций новинок оборудования и технологий для комплексного оснащения предприятий сферы общественного питания. Экспозиция выставки будет включать торгово-холодильное оборудование, оборудование для мини-пекарен и кофеен, спецодежду, интерьерный текстиль, столовое белье и предметы для сервировки, фарфор, вендинговое оборудование, мебель для оснащения ресторанов, оборудование для FAST FOOD, аксессуары и барный инвентарь.



Еще одна выставка - «EXPO FOOD», где экспоненты намерены презентовать свои гастрономические проекты. «EXPO FOOD» - это место встречи поставщиков и дистрибьюторов продуктов питания и напитков, представителей санаторно-курортных комплексов, ресторанов и баров и обычных потребителей.



Третья выставка в рамках «ФОРТТ- 2017» - международная выставка мебели для отелей и ресторанов, дома и офиса, садово-парковой мебели, фурнитуры и комплектующих «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР». Свои работы представят дизайнеры России и стран СНГ. Это мероприятие даёт возможность повышению профессионального уровня участников, способствует эффективности ведения бизнеса, внедрению новинок в собственное производство и установлению новых бизнес связей.



В рамках деловой программы запланировано несколько мероприятий этих тематик. В день открытия состоится конференция на тему: «Налаживание путей взаимодействия между представителями отрасли HoReCa и краевыми предприятиями». Организатором конференции выступает Департамент промышленной Политики Краснодарского края.



Всех желающих так же ждёт семинар Михаила Елизарова — директора по экономическому развитию компании «Сервис Класс», ресторатора и эксперта в сегменте HoReCa.



Группа компаний «Fusion Management» проведёт открытые мастер-классы от ведущих поваров России, а коммуникационное агентство «ArhDialog» - шестичасовой интенсив для дизайнеров, где у последних, появится возможность познакомиться с новинками в архитектуре и дизайне коммерческих и частных интерьеров.



Кроме того, организаторы выставки - выставочная компания «СОЧИ-ЭКСПО ТПП г. Сочи» - намерены возобновить для участников программы Информационный тур по отелям и санаториям города. Это отличная возможность для производителей презентовать свою продукцию напрямую руководителям и владельцам ресторанов и баров, отелей и санаториев.



Традиционным останется дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», где народное жюри выберет самого достойного производителя.



Форум проводится при поддержке Администрации Краснодарского Края, Администрации города Сочи и торгово-промышленной палаты города Сочи.



Место проведения:



Сочи, МОРПОРТ, ул. Несебрбская, 1Б. http://www.sochi-expo.ru https://www.instagram.com/sochi_expo