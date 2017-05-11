Выставки

11.05.2017 14:15

Фестиваль «Красота на Волге» и 20-я Всероссийская специализированная выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты, 25-27 мая 2017 г. ЭКСПОЦЕНТР, Россия, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина 65-А

Весна, май, красота!



Уже много лет для специалистов индустрии красоты нашего города весна неразрывно связана с посещением Фестиваля «Красота на Волге». 25 мая он откроет свои двери для посетителей и участников уже в 20 раз! Секрет долголетия и успешности проекта прост — разнообразная обучающая программа, широкий ассортимент выставки и незабываемые шоу-показы от стилистов с мировым именем. Это целый мир, наполненный яркими красками, творческой энергией и позитивными эмоциями.



Сотни брендов на одной площадке!



Если ваша компания занимается производством или продажей товаров для салонов и мастеров индустрии красоты, не упустите возможность принять участие во Всероссийской специализированной выставке в рамках Фестиваля! Это уникальный шанс презентовать или напомнить о себе целевой аудитории и встать в один ряд с известными мировыми марками.



Постоянными участниками экспозиции являются такие компании, как: «CNI» (г. Волгоград), «Азбука красоты» (г. Волгоград), УЦ «Professional» (г.Волгоград), «Sweet Epil» (г. Москва), «Nail Art» (г. Волгоград), «Elart Nail Shop» (г. Волжский), Школа ногтевого искусства Оксаны Сивогривовой

(г. Волгоград) и другие.



Среди «дебютантов» экспозиции - «Batiste» (г. Санкт-Петербург), «DOOSTRS» (Тольятти), Учебный центр «KANAS» (г. Волгоград), «Nano Profesional» (Москва), «Pro Studio» (Новошахтинск), «STRAZY-DECOR» (г.Санкт-Петербург), «Beauty Factor» (Белгородская область) и др.



Руководителям и специалистам индустрии красоты — посещение экспозиции позволит не только ознакомиться с самыми интересными предложениями на рынке, новыми перспективными марками, но и поучаствовать в бесплатных мастер-классах по применению продукции, которые будут проходить прямо на стендах участников.



Для тех, кто любит за собой ухаживать, выставка — настоящая сокровищница, наполненная тысячами флакончиков, тюбиков, баночек для эффективного ухода за волосами, телом, ногтями. Причём цены здесь более чем привлекательные, а некоторые марки не встретишь в магазинах города.



Те, кто задумываются о смене имиджа - могут попробовать себя в роли моделей на мастер-классах стилистов и абсолютно бесплатно получить новую стрижку, макияж или маникюр.



Дерзайте и побеждайте!



Успешность любого специалиста индустрии красоты зависит не только от природного таланта, коммуникабельности, но и от стремления узнавать что-то новое. Не в малой степени творческому росту способствуют чемпионаты профессионального мастерства. Для многих это практически единственный шанс продемонстрировать свои творческие способности, сделать что-то не пожеланию клиента, а «по зову души».



Одним из значимых и массовых событий Фестиваля обещает стать полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и моделированию ногтей «Красота на Волге». Победители, занявшие в Волгограде первое место в двоеборье, либо одиночных видах соревнований, получат многочисленные призы и подарки от спонсоров, а также освобождаются от оплаты регистрационных сборов за участие в финале «Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису-2017», который состоится в рамках выставки “InterCHARM-2017” (октябрь, Москва).



Парикмахеры ещё могут успеть подать заявку на участие в Открытом Чемпионате по кератиновому выпрямлению волос среди мастеров ЮФО. Мероприятие будет проводиться впервые и обещает стать настоящим событием. Победители и призёры будут награждены денежными сертификатами от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. от компании “Keratin-Prof”.



Внимание на сцену!



Главная сцена Фестиваля «Красота на Волге» неизменно дарит зрителям встречи с признанными мастерами и стилистами мирового уровня.



В день открытия мероприятия посетителей ожидает мастер-класс «Креатив. Вдохновение. Безграничность! Creative mood – эффект wet skin. Яркое и насыщенное решение в креативной работе, работа на различных сложных текстурах, пигменты и нестандартные текстуры» от мастера международного уровня, абсолютной Чемпионки «Невские берега-2016», золотой и серебряный призер «Estetica Awards 2015» Румыния, Чемпионка Молдовы, Украины – Натали Фрекауцан.



Неизменный интерес специалистов вызывают мастер-классы парикмахера-модельера, Чемпиона Дальнего Востока, технолога компании “KEUNE” Россия — Сергея Хегая. В этот раз он проведёт мастер-класс “TREND-CUT BY KEUNE”.



Ярким, запоминающимся событием станет показ АNNA ESHWOOD ART TEAM РЕМЕСЛО ТЕХНИЧНОЙ СТРИЖКИ — TECHNICAL HAIR CRAFT.



Всех желающих также ждут на мастер-классах «Революционная технология Olaplex. Теория и практика» от официального посла Olaplex в России Дмитрия Суржикова, «Кератиновое выпрямление и восстановление волос американским брендом Global Keratin» от представителей марки, коллекции причёсок от Afanasiev Studio, а также показ мужских и женских стрижек сезона-2017 от Академии SUKHANOV (стилисты Станислав Ческидов и Маргарита Алла).



Будь в курсе!



По традиции, обучающий блок «Красоты на Волге» включит в себя семинары для руководителей и администраторов предприятий индустрии красоты.



Секретами «раскрутки» салонов на закрытом мастер-классе «Клиентомагия — магическое удвоение клиентов в салоне красоты» со слушателями поделится Елена Сапогова — парикмахер-стилист, призёр Чемпионатов России по парикмахерскому искусству, преподаватель учебных программ для парикмахеров, владелица салона красоты и студии профессионального обучения парикмахеров и визажистов в Самаре, финалист тренинга «Коучинг на миллион», автор системы создания прибыльного салона красоты за 2 месяца с минимальными вложениями.



Максим Выскуб — главный врач ГАУЗ «Медицинский центр», отличник здравоохранения РФ, врач высшей категории, эксперт Росздравнадзора, эксперт академии «Наутилус», спикер Ассамблеи владельцев и руководителей медицинских клиник и центров красоты проведёт семинар «Как открыть прибыльный салон красоты с косметологическими услугами».



Новинкой программы 2017 года станет двухдневный Профессиональный форум “GALLERY club”, разделённый на обучающие блоки для парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. В качестве докладчиков здесь выступят: Сергей Суханов, Анна Белоусова, Александр Грачёв, Маргарита Алла, Марина Смирнова, Татьяна Лисина, Оксана Сивогривова, Елена Юртаева, Любовь Ситникова, Людмила Докучаева и др.



На семинар «Протезирование ногтей. Новейшая методика коррекции вросшего ногтя титановая нить» мастеров ногтевого сервиса приглашает Алина Попова — практикующий мастер педикюра, основатель школы по педикюру, постоянный докладчик выставок, конференций по педикюру, судья профессиональных конкурсов.



Клинические дерматологи и дерматокосметологи, работающие в сфере эстетической медицины смогут посетить семинар «Инновационные разработки биохимиков ведущий южнокорейской лаборатории по синтезу и производству пептидов Cellicon Lab для восстановления кожных покровов, как при наличии различных патологических состояний кожи, так и в сфере anti age на генном уровне” от Александра Новосёлова — к.м.н, врач-дерматовенеролог, гастроэнтеролог, учёный секретарь Московского общества дерматовенерологов и косметологов имени А.И. Поспелова.



И это ещё не полный список мероприятий! Приходите, обучайтесь и вдохновляйтесь! С более подробной программой выставки можно ознакомиться на сайте www.volgogradexpo.ru



Подробности и условия участия в выставке, программе Фестиваля «Красота на Волге» и конкурсах профессионального мастерства можно уточнить у организаторов по тел. (8442) 93-43-03! Мы открыты к обсуждению любых творческих идей и вариантов сотрудничества!



ВЦ «ВолгоградЭКСПО»

(8442) 93-43-01



www.volgogradexpo.ru