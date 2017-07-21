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ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 2017
Выставки

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 2017

21.07.2017 18:37

С 28 по 30 сентября 2017 года состоится 19-я специализированная выставка «Индустрия красоты 2017», ставшая одним из самых популярных проектов в индустрии красоты в Крыму.



Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 75, ТЦ "Гагаринский".

Дата проведения: 28-30 сентября 2017 года

Организатор: Рекламно - Выставочная компания

Член ТПП России «Доминанта»

С 2001 года выставка "Индустрии красоты" - стабильное ежегодное место встречи профессионалов индустрии красоты России, Украины и стран СНГ, коммуникационная площадка, трамплин для вывода на рынок новых компаний и брендов, платформа для поиска новых возможностей бизнеса, обмена опытом, демонстрации продуктов, услуг и технологий.

Что такое Красота? Нечто неуловимое, ускользающее ... Мы с легкостью выделяем в толпе красивого человека, но понятие Красоты неизбежно теряется при попытке заключить его в рамки точных определений или параметров. «Красота есть обещание счастья» - сказал Ф. Ницше, и специализированная выставка «Индустрия красоты» исполняет это обещание.

Это мир прекрасного, воплощенной в реальную жизнь, и праздничный вихрь радости и счастья. На три дня ТЦ Гагаринский города Симферополя превратится в центр красоты и здоровья, центр демонстрации последних инноваций в области косметологии, парикмахерского искусства, ногтевых технологий, центр обмена опытом специалистов и много другого, имеющего отношение к индустрии красоты. Здесь соберутся специализированные компании из многих регионов России, Украины и Крыма.

Выставка «Индустрия красоты» содействует установлению новых деловых контактов, продвижению новейших технологий, товаров и услуг индустрии красоты, возможности выгодно реализовать свою продукцию. Кроме этого, специалисты индустрии красоты могут получить новые знания и умения на обучающих мастер-классах и семинарах, а также раскрыть свой творческий потенциал в соревновательных мероприятиях, которые проводятся в рамках выставки.

Выставка представит профессионалам новые направления: новинки косметики, новые технологии и оборудование в beauty-бизнесе, а посетителям и гостям - зрелищные, уникальные мастер-классы, семинары и презентации участников выставки по самым различным направлениям, и многое, многое другое. На одной площадке будет сосредоточено всё лучшее для создания неповторимого образа и безупречного стиля, всё, что предлагает индустрия красоты на сегодняшний день.

Хотите все увидеть своими глазами? Приходите 28-30 сентября 2017 г. в ТЦ Гагаринский (ул. Набережная, 75) в городе Симферополе. Проникнитесь атмосферой праздника, прочувствуйте экспрессию и многогранность Красоты, приобщитесь к неиссякаемому источнику вдохновения!

Мы ждем ВАС!

С наилучшими пожеланиями, Компания «Доминанта».

О компании «Доминанта»: Организатором выставки является Член ТПП Российской Федерации, рекламно-выставочная компания Доминанта, которая с 2001 года развивает всевозможные выставочные направления и содействует экономическому развитию в Крымском регионе.

Организатор: Рекламно-Выставочная Компания «Доминанта» тел./факс: +7(3652) 54-14-04, +7(978) 789 95 56, +7(978) 718 32 00
1@dominanta-expo.com, http://www.dominanta-expo.com

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