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Приглашаем Вас на выставку «Медицина и Косметология»
Выставки

Приглашаем Вас на выставку «Медицина и Косметология»

26.07.2017 13:15

В ВЦ "Балтик-Экспо" начинается подготовка к осеннему выставочному сезону, который откроется 07 сентября 2017г. специализированными выставками "Медицина и Косметология" и "Мода и Косметика".



Сентябрь - время "оживления" бизнеса после сезона отпусков и поиска новых партнеров. Это шанс для участника максимально выгодно представить свой продукт и привлечь новых клиентов.

Ожидается что более 100 фирм из России Литвы, Польши, Латвии и Калининградского региона примут участие в выставках

В разделе XVIII специализированной выставки "Медицина и Косметология", которая традиционно проводится при поддержке Министерства здравоохранения Калининградской области - все для здоровья: медицинское оборудование и инструменты, лечебное и диагностическое оборудование, приборы, стоматология, фармацевтическая продукция, сырье, лекарственные препараты, компьютерные системы диагностики, оборудование и мебель, средства реабилитации для инвалидов, косметология, нетрадиционная медицина, Центры Здоровья, оборудование для косметологии, лечебная косметика, средства гигиены, диетическое и детское питание, лечебные и пищевые добавки, фиточаи.

В разделе XXI специализированной выставки "Мода и Косметика" - все для красоты: косметика, парфюмерия, средства гигиены и ухода за волосами и телом, салоны красоты, СПА услуги и парикмахерские, парикмахерские принадлежности и оборудование для салонов красоты, профессиональная косметика, космецевтика, лечебная косметика, аппаратная и декоративная косметология, одежда, трикотаж, кожгалантерея, изделия из натурального и искусственного меха, кожи и замши. галантерея, ювелирные изделия, бижутерия.

Интересная деловая программа для специалистов и развлекательная для посетителей сопровождает выставку.

Выставка будет работать для посетителей с 10.00 до 18.00.

Вход на выставку свободный.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

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