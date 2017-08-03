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ВЛАСТИ КРАСОТЫ-2017
Выставки

ВЛАСТИ КРАСОТЫ-2017

03.08.2017 10:26

С 16 по 18 октября в Екатеринбурге пройдет выставка "Во власти Красоты-2017" - крупнейшее событие отрасли в регионе, спешите забронировать стенд!



Выставка проводится в рамках программных мероприятий хорошо известного традиционного Фестиваля, адресованного профессионалам индустрии красоты Уральского региона.

Деловые мероприятия Фестиваля:
* Евро-Азиатский Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-дизайну, педикюру, депиляции, косметологии и эстетике и наращиванию ресниц и моделированию бровей «Уральские берега»
* профильные конференции и симпозиумы
* бизнес - конференции
* «открытые подиумы», мастер-классы, представляющие новинки сезона и шоу- программы.

СИЛЬНЫЕ стороны выставки:
* Организатор – Объединение «Универсальные выставки» - один из ведущих выставочных операторов Уральского региона. Работает в сфере выставочных и конгрессных услуг более 25 лет.
* Место проведения – Уральский Центр Развития Дизайна.

Центр расположен в историческом центр города, на «плотинке». В непосредственной близости от торговых центров, метро, остановок общественного транспорта, гостиниц, кафе, пешеходных зон отдыха.

После реконструкции здания, в процессе которой, были учтены все современные требования с использованием новейших материалов и технологий, Центр позиционируется, как новое и перспективное место для проведения мероприятий любого формата и масштаба, что подтверждается статистикой посещения мероприятий.

Плотина городского пруда (плотинка) – любимое место горожан и гостей города для прогулок с семьей. Официальное место проведения всех городских и Российских праздников.
* Формат проведения – выставка-фестиваль

- проверенное место для запуска нового продукта, поиска новых партнеров и потребителей, расширения бизнеса и приобретения знаний;

- насыщенная деловая программа привлекает на выставку дополнительную аудиторию как специалистов, так и массового потребителя;

- бесплатный вход на фестиваль.

По итогам опросов на выставках данного направления, проводимых

Объединением «Универсальные выставки», в феврале 2016 года, среди посетителей проявили профессиональный интерес 71,2%, личный интерес 28,8%.

Профессионалов представляют руководители салонов, специалисты салонного бизнеса в различных направлениях, известные люди в мире моды. Только в Чемпионате
«Уральские берега», проводимом в рамках Фестиваля, участвовали более 350 мастеров и учащихся в более чем 600 номинациях. Из них около 50% участников – мастера Свердловской и других областей

XVII лет выставка служит для продвижения новых продуктов брендов и новых идей для специалистов бьюти-индустрии.Большой опыт и современные технологии позволяют найти и пригласить профессиональных и потенциальных клиентов: в метро, на улице (наружная реклама) дома (ТB ,газеты, журналы), в салоне, клинике (профессиональные журналы (,в машине (радио),почтовым отправлением,e-mail рассылкой и личным телефонным звонком, в социальных сетях, в интернете, в сообществах профессионалов разных индустрий. Размещение анонсов о деловых мероприятиях и компаниях, проводящих их, на нашем сайте и соцсетях привлекают дополнительное внимание профессионалов и собирают специалистов индустрии красоты.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Оборудование, инструменты, материалы, профессиональная косметика, одноразовые расходные материалы, аксессуары, обучающие программы для:
* салонов красоты
* спа-салонов
* тату-салонов
* косметических кабинетов

Выставка – это отличная возможность:
* быть в курсе современных трендов и тенденций
* обмена опытом с коллегами и поиска потенциальных партнеров
* провести закупки профессионального оборудования и материалов
* ознакомиться с новыми продуктами, технологиями, материалами
* пообщаться с потребителем «вживую», с целью улучшения обслуживания и повышения спроса
* проконсультироваться у косметологов, парикмахеров–стилистов, визажистов, специалистов по лечению кожи головы и волос, ногтевого сервиса
* салонов красоты
* спа-салонов
* тату-салонов
* косметических кабинетов
* массажных салонов
* велнес-студий
* центров коррекции фигуры
* парфюмерия, косметика, аксессуары для профессионального и личного
использования.

Менеджеры проекта

Жиженкова Екатерина , Кошелева Виктория

Тел./факс: (343) 355-01-49 (42, 46)

E-mail: art@unexpo.ru; olga@unexpo.ru

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