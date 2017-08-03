Выставки

03.08.2017 10:26

С 16 по 18 октября в Екатеринбурге пройдет выставка "Во власти Красоты-2017" - крупнейшее событие отрасли в регионе, спешите забронировать стенд!

Выставка проводится в рамках программных мероприятий хорошо известного традиционного Фестиваля, адресованного профессионалам индустрии красоты Уральского региона.



Деловые мероприятия Фестиваля:

* Евро-Азиатский Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-дизайну, педикюру, депиляции, косметологии и эстетике и наращиванию ресниц и моделированию бровей «Уральские берега»

* профильные конференции и симпозиумы

* бизнес - конференции

* «открытые подиумы», мастер-классы, представляющие новинки сезона и шоу- программы.



СИЛЬНЫЕ стороны выставки:

* Организатор – Объединение «Универсальные выставки» - один из ведущих выставочных операторов Уральского региона. Работает в сфере выставочных и конгрессных услуг более 25 лет.

* Место проведения – Уральский Центр Развития Дизайна.



Центр расположен в историческом центр города, на «плотинке». В непосредственной близости от торговых центров, метро, остановок общественного транспорта, гостиниц, кафе, пешеходных зон отдыха.



После реконструкции здания, в процессе которой, были учтены все современные требования с использованием новейших материалов и технологий, Центр позиционируется, как новое и перспективное место для проведения мероприятий любого формата и масштаба, что подтверждается статистикой посещения мероприятий.



Плотина городского пруда (плотинка) – любимое место горожан и гостей города для прогулок с семьей. Официальное место проведения всех городских и Российских праздников.

* Формат проведения – выставка-фестиваль



- проверенное место для запуска нового продукта, поиска новых партнеров и потребителей, расширения бизнеса и приобретения знаний;



- насыщенная деловая программа привлекает на выставку дополнительную аудиторию как специалистов, так и массового потребителя;



- бесплатный вход на фестиваль.



По итогам опросов на выставках данного направления, проводимых



Объединением «Универсальные выставки», в феврале 2016 года, среди посетителей проявили профессиональный интерес 71,2%, личный интерес 28,8%.



Профессионалов представляют руководители салонов, специалисты салонного бизнеса в различных направлениях, известные люди в мире моды. Только в Чемпионате

«Уральские берега», проводимом в рамках Фестиваля, участвовали более 350 мастеров и учащихся в более чем 600 номинациях. Из них около 50% участников – мастера Свердловской и других областей



XVII лет выставка служит для продвижения новых продуктов брендов и новых идей для специалистов бьюти-индустрии.Большой опыт и современные технологии позволяют найти и пригласить профессиональных и потенциальных клиентов: в метро, на улице (наружная реклама) дома (ТB ,газеты, журналы), в салоне, клинике (профессиональные журналы (,в машине (радио),почтовым отправлением,e-mail рассылкой и личным телефонным звонком, в социальных сетях, в интернете, в сообществах профессионалов разных индустрий. Размещение анонсов о деловых мероприятиях и компаниях, проводящих их, на нашем сайте и соцсетях привлекают дополнительное внимание профессионалов и собирают специалистов индустрии красоты.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:



Оборудование, инструменты, материалы, профессиональная косметика, одноразовые расходные материалы, аксессуары, обучающие программы для:

* салонов красоты

* спа-салонов

* тату-салонов

* косметических кабинетов



Выставка – это отличная возможность:

* быть в курсе современных трендов и тенденций

* обмена опытом с коллегами и поиска потенциальных партнеров

* провести закупки профессионального оборудования и материалов

* ознакомиться с новыми продуктами, технологиями, материалами

* пообщаться с потребителем «вживую», с целью улучшения обслуживания и повышения спроса

* проконсультироваться у косметологов, парикмахеров–стилистов, визажистов, специалистов по лечению кожи головы и волос, ногтевого сервиса

* салонов красоты

* спа-салонов

* тату-салонов

* косметических кабинетов

* массажных салонов

* велнес-студий

* центров коррекции фигуры

* парфюмерия, косметика, аксессуары для профессионального и личного

использования.



Менеджеры проекта



Жиженкова Екатерина , Кошелева Виктория



Тел./факс: (343) 355-01-49 (42, 46)



E-mail: art@unexpo.ru; olga@unexpo.ru