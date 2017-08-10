Мебельный вернисаж в Сочи

Выставки

10.08.2017 20:17

С 19 по 22 октября в Сочи пройдет 40-ая специализированная выставка Мебельный вернисаж.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:

•Содействие продвижению новых мебельных брендов на рынок г. Сочи и Южного Федерального Округа.

•Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества между производителями и потребителями мебели.



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНА:



Сочи – главный курорт России, столица спортивных состязаний, площадка для экономических, инвестиционных и культурных мероприятий.

•Стремительное развитие и процветание региона обусловлено также мощным подъемом внутреннего туризма.

•Город Сочи войдёт в федеральную Программу по социально-экономическому развитию городских агломераций, что позволит продолжить реконструкцию курорта и к 2030 году создать на побережье эко-город.

•В связи с этим ведется активное строительство сети отелей, торгово-развлекательных центров, жилых комплексов. Это обеспечивает финансовое процветание региона и гарантирует стабильно высокий спрос на мебельную продукцию.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:

•«Большая Мебельная Конференция» 20 – 21 октября 2017 г. Организатор Международный Мебельный Кадровый Центр (г. Санкт-Петербург).

•Первое мероприятие конференции – Семинар «16 + 1 способ как повысить продажи мебели на 48% прямо сейчас» - пройдет 20 октября 2017г. Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации.



В рамках выставки состоится Информационный тур по отелям Сочи и Адлера. Это уникальная возможность для производителей мебели предложить новые модели отелям и санаториям, которые планируют переоснащение номерного фонда.



Организатор выставки: ООО «СОЧИ-ЭКСПО «ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ»



Тел/факс: (862) 231-11-68, 264-87-00 (доб. 111, 112)



E-mail: n.petrova@sochi-expo.ru; http://www.sochi-expo.ru



Руководитель проекта: Петрова Наталья Борисовна тел.: 7 (918) 301-19-47 Менеджер: Мамеева Наталья Николаевна тел.: 7 (989) 165-52-72