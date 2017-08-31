Здоровье и долголетие (Уфа)

Выставки

31.08.2017 00:03

С 4 по 6 октября в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» состоятся выставка-форум для людей зрелого и старшего возраста – «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие».

Форум-выставка, направлена на развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей, не случайно. Амбициозная задача проекта - создание максимально комфортных условий для жизни людей зрелого возраста, научить сохранять бодрость, здоровье в течении многих десятилетий.



Девиз мероприятия: «Мы за активное долголетие!».



За время существования проекта в Уфе его гостями стали более 50 тысяч человек, в нем приняли участие около 600 компаний, производящих товары и услуги для старшего поколения.



Экспозиция выставок традиционно будет представлена основными тематическими разделами: «Общество и государство», «Медицина и здоровье», «Образование и карьера», «Увлечения и творчество», «Мода и красота», «Товары и хобби». Также состоится спецэкспозиция «Здоровое питание».



Муниципальные образования и городские округа РБ расскажут о проводимой на местах работе с этой социальной группой населения посредством баннерной экспозиции.



Деловые мероприятия:

* Пленарное заседание «Роль муниципалитетов и общественных организаций в реализации Стратегии действий пожилых людей» (организатор - Минтруд РБ).

* Профессиональная программа для медицинских специалистов по направлениям гериатрии, кардиологии, неврологии, эндокринологии, реабилитации и ортопедии, организатор - Минздрав РБ.

* Профессиональная программа для социальных работников:



Круглый стол: «Современная методика ухода за пожилыми людьми», организатор - Минтруд РБ.

* Бесплатное медицинское обследование в выездных Центрах здоровья внутри здания и на площади перед ВДНХ-ЭКСПО в передвижных медицинских модулях диагностики здоровья Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, Республиканского кардиологического центра, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

* Консультации для граждан по вопросам социальной защиты населения, трудоустройства, налогового законодательства, пенсионного обеспечения, трудового законодательства и медико-социальной экспертизы и другие Минтруд РБ.

* Ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста, организатор Минтруд РБ

* Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, макияжу, прическам, а также - скандинавской ходьбе, йоге и многим другим видам активного досуга.

* Лекции по здоровому образу жизни и продлению активного долголетия и секретам женского здоровья.

* Фестиваль «Экофест» организатор Госсобрание Курултай РБ БРО ПП РЭП «Зеленые».

* Встречи с кумирами.



Для справки:

* Выставка ежегодно проводится в дни празднования Международного дня пожилого человека.

* Каждый пятый житель республики – гражданин старше 50 лет (22% населения).

* В выставке 2016 г. представили свои товары и услуги 80 компаний из 23 городов РФ.

* В деловой программе приняли участие 64 спикера и 918 слушателей

* 9 000+ активных, заинтересованных в улучшении качества жизни посетителей.

* Общий объём финансирования государственной программы «Социальная защита населения РБ» на 2015-2020 г. с подпрограммой «Старшее поколение» 79,4 млрд руб.



Приглашаем принять участие в выставке-форуме

«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие»!