Выставки

14.09.2017 23:05

Приглашаем вас принять участие в работе 7-й международной выставки экопродукции ЭкоГородЭкспо 2017, которая состоится 24-25 ноября 2017 года в ультрасовременной площадке Event Hall Даниловский в самом центре Москвы. по адресу: Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5 (м. Тульская, м. Павелецкая)

Выставка ЭкоГородЭкспо по праву считается ведущей российской многопрофильной выставкой экопродукции, на которой традиционно встречаются производители и дистрибьюторы, продавцы и потребители, эксперты и представители СМИ, заинтересованные в установлении полезных контактов, в изучении актуальных тенденций экоотрасли, в знакомстве с новинками на рынке экологичной, натуральной и органической продукции.



Целью выставки ЭкоГородЭкспо является развитие отрасли экопродукции в России, популяризация идей экопотребления, продвижение экологичных товаров на российском рынке, способствование расширению ассортимента эко, био, органик продукции на полках магазинов.



Экспозиция выставки включает в себя четыре раздела, в которых представлены все направления экопродукции:



ЭкоFood | Эко, Био, Органик продукты и напитки, здоровое питание



ЭкоBeauty | Натуральная продукция в индустрии красоты, косметики и моды



ЭкоHouse | Продукция для содержания, обустройства и строительства экологичного жилья



ЭкоChildren | Экопродукция для детей.



В первый день выставки, 24 ноября, планируется большая бизнес-программа, включающая круглые столы, конференции, обучающие семинары. Все мероприятия будут посвящены развитию экоотрасли в России, будут затрагиваться вопросы маркетинга, сертификации, продажи экопродукции и, конечно, законодательства. В ходе программы будут разрабатываться эффективные инструменты, которые смогут помочь каждому отдельно взятому предприятию, будь то производство, торговля или дистрибуция, грамотно развивать экобизнес, и тем самым построить по кирпичику всю структуру в стране.



Программа второго дня выставки направлена на интересы конечного потребителя. Посетителей ждут лекции и мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни и знакомству с продукцией экспонентов.



Выставка ЭкоГородЭкспо демонстрирует устойчивый рост интереса к тематике экопродукции со стороны профессионалов и конечных потребителей. Количество посетителей предыдущей выставки увеличилось на 9,9% и составило 7139 человек. В 2016-м году 139 компаний представили более 250 брендов из 18 стран.



Участие в выставке ЭкоГородЭкспо предоставит вашей компании возможность выстроить адресный диалог исключительно с целевой аудиторией, наладить контакты с федеральными и региональными торговыми сетями, online и offline экомагазинами, заключить контракты на поставки, а также продемонстрировать свой продукт конечному потребителю.



Подробная информация на сайте: www.ecogorod-expo.ru



Контакты организационного комитета:



Телефон: +7 495 778 36 01



E-mail: info@ecogorod-expo.ru