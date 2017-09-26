XVII ФЕСТИВАЛЬ «ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ»

Выставки

16-18 октября 2017 г., г. Екатеринбург Уральский Центр Развития Дизайна, ул. Горького,4а

26.09.2017 21:52

Организатор: Объединение «Универсальные выставки» Официальные партнеры Чемпионата: Общественный Фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики Невские Берега, Генеральный информационный спонсор Чемпионата - журнал «Красота PRO»

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ-2017:

* ХVII ЕвроАзиатский Чемпионат «Уральские берега» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-дизайну, педикюру, депиляции, косметологии и эстетике, по SPA-массажу и наращиванию ресниц «Уральские берега»

* XVII ВЫСТАВКА «Во власти красоты-2017»

* Открытые подиумы, мастер-классы, презентации

* СЕМИНАРЫ для директоров салонов красоты

16-18 октября в Екатеринбурге состоится XVII Евро-Азиатский Фестиваль «Во власти красоты» - событие хорошо известное и авторитетное для мастеров индустрии красоты Уральского региона. Профессионалы встречаются, чтобы поделиться опытом, посоревноваться в мастерстве, зарядиться свежими идеями, яркими эмоциями и впечатлениями.



Главное событие Фестиваля «Во власти красоты» - XVII Евро-Азиатский чемпионат «Уральские берега» - проводится как отборочный этап Открытого Независимого Чемпионата на Кубок России по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике, который входит в программу Санкт-Петербургского Фестиваля «Невские берега». Состязания заслуженно пользуются репутацией соревнований с объективным судейством у участников из России и зарубежья.



В составе жюри конкурсов - специалисты самой высокой квалификации. Высокопрофессиональный состав жюри и особая система судейства, исключающая предвзятость и ошибки, позволяют конкурсантам добиться наивысших результатов своим мастерством



Парикмахеры, стилисты и визажисты создадут и продемонстрируют свои работы в многочисленных номинациях: от классических и креативных стрижек с укладкой, модных повседневных и вечерних причесок на длинных волосах, причесок для новобрачных до фантазийных работ, требующих уникального воображения и особого мастерства в технике исполнения. Как правило, особый интерес вызывают фантазийные номинации (в этом году: «Хохлома» и «Фольклорная прическа», «Звездная пара»), креативные варианты, выполненные конкурсантами в номинации Hair Tattoo, салонное плетение, прически свадебной тематики, а также Full Fashion Look (мужской, женский и детский образы).



Впервые на Урале! В этом году в рамках Чемпионата «Уральские берега» по парикмахерскому искусству среди мужских мастеров состоится состязание «Barber-Fest».Соревнования будут проходить в модной категории, в номинациях: «Помпадур»,«Кроп» и «Дизайн бороды».



Деловой партнер «Barber – Fest» - первая на Урале профессиональная школа барберинга «Мануфактура»



Соревнования по декоративной косметике включают конкурсы визажистов в номинациях: подиумный, фантазийный и креативный макияж, а также мастеров боди-арт:живописная техника, тема «Волшебный сон»..

*Соревнования Чемпионата по нейл-дизайну и классическому педикюру.



Основные номинации нейл-дизайна: классический маникюр, салонный дизайн ногтей (художественная роспись) на темы: «Фантазия» , «Геометрия», или «Абстракция»), моделирование ногтей (акриловые и гелевые технологи). Жюри рассмотрит также работы в творческих номинациях, выполненные заранее. В номинации «Baby-nails» задана тема «Герои советских мультфильмов», в номинации «Фантазийный дизайн» тема: «Цирк», «Галерея постеров» - представит тему «Восточная красавица» , «Роспись на типсах» - «Сказы П.П. Бажова», «Фристайл» - : «Волшебную шкатулку».

* IV ЕвроАазиатский чемпионат по депиляции приглашает мастеров соревноваться в двух номинациях: «Депиляция воском», «Сахарная депиляция» (шугаринг). Целью проведения чемпионата является повышение профессионального уровня специалистов и улучшение качества оказываемых услуг.

* IV Евро-Азиатский Чемпионат по наращиванию ресниц представит работы как в технических номинациях ( классическое наращивание, объемное наращивание), так и творческой номинации - фантазийный конкурс.



Деловой партнер Чемпионата - Профессиональная Академия наращивания ресниц Алёны Швец.

*IX межрегиональный конкурс по эстетической косметологии и эстетике проводится как региональный отборочный тур международного конкурса по косметологии и эстетике для всех специалистов Урало-Сибирского региона, работающих в салонах красоты, фитнес-центрах, СПА-салонах, физкультурнооздоровительных центрах .



Соорганизатор конкурса - Российская секция CIDESCO.



Соревнования косметологов-эстетистов и массажистов включают номинации: «Уход за лицом», «Уход за телом» и «Аппаратную косметологию».



Всего на участие в конкурсах Чемпионата подано более 400 заявок, включая мастеров и юниоров. Это специалисты из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы, Тюмени, , городов Свердловской области - Нижнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Пышмы и некоторых других



Победители Чемпионатов по итогам конкурсов будут награждены кубками, медалями, дипломами, ценными призами от организаторов и профессиональных спонсоров:



Программа Фестиваля, ориентированная на профессионалов различных направлений индустрии красоты, представила ряд мастер-классов в экспозиции с презентацией новых технологий и материалов, с участием ведущих косметологов, визажистов, специалистов ногтевого сервиса.



Это серия мастер-классов и презентаций школ визажа SkobelinMakeUp, AnastasiaAkerman, NYStudio:

«Макияж для модных шоу и фотосессий. От идеи, до воплощения» от Анастасии Акерман;. «Современные технологии нанесения макияжа и экологичный продукты в декоративной косметике» от Наталии Юдиной; «Нестандартная внешность – не проблема! Макияж для девушек с этническими лицами» от Василия Скобелина. и некоторые другие



Для руководителей салонов красоты и специалистов салонного бизнеса будут интересны семинар «Новые требования проведения проверок в индустрии красоты. Контрольные вопросы» (спикер Лариса Кокорина, г. Челябинск, государственный эксперт, автор программ и учебника «Преподавателю ногтевого сервиса», автор и разработчик Профессиональных и Национальных Стандартов, международный тренер-преподаватель.), круглый стол« Профессиональные стандарты в индустрии красоты. Новое в индустрии и новые требования к образованию».(ведущий - Радмила Аброщикова – косметолог, эксперт ГИА по стандартам Worldskills, руководитель «Школа-студия Ника-Урал»),



Круглый стол «Трудоустройство, сбор клиентской базы и юридические аспекты в работе мастеров индустрии красоты» (ведущая - юрист, Юлия Вербицкая).

*В экспозиции XVII профессиональной выставки-салона представлены: инструменты, материалы, косметика и парфюмерия, расходные материалы, аксессуары, обучающие программы для: салонов красоты, спа-салонов, тату-салонов, Выставочная экспозиция позволит посетителям получить представление о трендах и тенденциях современного рынка, обменяться опытом с коллегами; закупить продукции для салона или домашнего использования; получить консультации косметологов, парикмахеров – модельеров по прическам, визажистов, специалистов по лечению кожи головы и волос, ногтевого сервиса; ознакомиться с новыми продуктами, технологиями, материалами, выбрать для себя салон красоты



На выставке будет работать стенд школ визажа SkobelinMakeUp, AnastasiaAkerman, NYStudio. Ежедневно, на стенде визажистов можно будет сделать бесплатный макияж от учеников и лично, от членов жюри конкурса Василия Скобелина, Наталии Юдиной, Анастасии Акерман. Макияжи будут сделаны в форме личных консультаций. На стенде будут представлены инструменты, косметика и учебные пособия. Так же, можно будет получить исчерпывающие ответы по работе школ и личные консультации мастеров.



Участники Фестиваля и его гости отмечают особую дружескую атмосферу праздника, царящую в эти дни, места для профессионального, делового и просто человеческого общения. Для каждого экспонента «Во власти красоты» – это знакомство с компанией и ее продукцией, возможность очередных продаж и поиск новых клиентов. Для каждого участника Чемпионата - боевой дух и прекрасная школа мастерства. Организаторы Фестиваля уверены, что Уральский Фестиваль «Во власти красоты» - впечатляющий, замечательный профессиональный праздник. Главные результаты его проведения - повышение квалификации мастеров, рост профессиональной уверенности специалистов индустрии красоты Уральского региона.





Объединение «Универсальные выставки», тел. (343) 355-01-42 (46,49), www.unexpo.ru