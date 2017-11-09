Все ювелирные тренды в центре Екатеринбурга

Выставки

09.11.2017 20:37

15 ноября в Екатеринбурге откроется традиционная российская выставка-продажа «УралЮвелир».

Старейшая отраслевая ювелирная выставка столицы Урала - одна из самых известных и авторитетных региональных ювелирных экспозиций в России. За 17 лет своего существования выставка, по мнению участников ювелирного рынка, приобрела огромную популярность и стала самой эффективной региональной торговой территорией России по сочетанию оптовых и розничных продаж. Это выставка, которую каждую осень с нетерпением ждут любители ювелирных украшений и специалисты оптовой и розничной торговли ювелирного рынка Уральского региона.



Выставка представляет грандиозный ассортимент для самых взыскательных покупателей:

* новые коллекции украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями;

* элитная бижутерия ручной работы;

* эксклюзивные изделия;

* часы в ювелирном исполнении;

* приборы и посуда из драгоценных металлов;

* подарки из золота и серебра (ножи, клинковое оружие, пистолеты с гравировкой, сувениры, предметы интерьера и т.д.);

*ювелирные драгоценности для детей.

Признание горожан и гостей уральской столицы объясняется и огромным ассортиментом, и высоким стабильным качеством представляемых ювелирных изделий.



Ювелирные изделия в экспозиции представляют более 100 компаний. Осенняя выставка ежегодно собирает тех, кто сегодня достойно представляет современную ювелирную промышленность, российское искусство ювелиров и камнерезов. Среди экспонентов выставки – предприятия из многих городов России, известные мастера-ювелиры, индивидуальные предприниматели, молодые мастера, представляющие Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Кострому, Иваново, Челябинск, Киров, Пермь, Новосибирск, Якутию, Ростов-на-Дону, Дагестан и другие регионы страны.

В прошлом году изменилось место проведения выставки, мероприятие проходит в историческом центре города, «на плотинке», на территории Уральского Дизайн-Центра (ул. Горького, 4а). Центр позиционируется, как новое и перспективное место для проведения мероприятий любого формата и масштаба. В непосредственной близости торговые центры, метро, остановки общественного транспорта, гостиницы, кафе, пешеходные зоны отдыха, железнодорожный вокзал. Общая площадь составляет 2000кв.м.

Каждый раз неизменно работа на выставке приносит участникам заслуженный успех и массу выгодных договоров о сотрудничестве, а деловым посетителям новый ассортимент брендов и закупки их продукции. В дни работы выставку, как правило, посещают более 1000 торговых представителей, которые приезжают из городов Большого Урала, Сибири, Поволжья, Башкортостана и других российских регионов. Общее количество посетителей составляет ежегодно более 5000 человек.

Центральное место в программе деловых событий выставки традиционно занимает конкурс современного ювелирного искусства, главные номинации которого: «Новая форма», «Стилевая линия», «Камнерезная пластика». По итогам Конкурса победителям компетентное и беспристрастное жюри присуждает «Гран-при», кубки, медали и поощрительные дипломы в различных дополнительных номинациях.

Этот ювелирный проект стал одним из самых значимых и успешных в Уральском регионе, с каждым годом привлекая все большее число участников и посетителей. Участники и посетители выставок Екатеринбурга, которые проводит Объединение «Универсальные выставки», единодушно отмечают прекрасную, очень дружественную и в то же время располагающую к продуктивному деловому общению атмосферу, неизменно царящую на проводимых мероприятиях. Объединение «Универсальные выставки» открыто к любому сотрудничеству, основанному на отношениях делового партнерства и взаимной выгоды, готово рассмотреть любые интересные предложения.



ОБЪЕДИНЕНИЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ» - один из ведущих выставочных операторов Уральского региона. Работает в сфере выставочных и конгрессных услуг более 25 лет.



Тел./факс: (343) 355-01-42 (46, 49)



Сайт: www.unexpo.ru



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