Роман «Китаец». Встречи с читателями!

12.04.2017 06:36
В апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани пройдут встречи Евгения Колесова с читателями! Автор проведёт живой диалог с читателями, ответит на вопросы, в конце каждой встречи – автограф- и фотосессия!
Расписание встреч:
12 апреля, Москва, 19.00: Читай-город (ТЦ, "Европейский, пл. Киевского вокзала, д.2)
14 апреля, Москва, 18.00: Молодая Гвардия (ул.Большая Полянка, д.28, стр.1)
17 апреля, Москва, 18.30: Библио-Глобус (ул.Мясницкая, д.6/3, стр.1)
19 апреля, Рязань, 17:00: "Книжный Барс" (Московское шоссе, д.5А)
21 апреля, Москва, 19.00: Московский Дом книги на Арбате (ул.Новый Арбат, д.8)
27 апреля, Санкт-Петербург, 19:00: Буквоед (Невский пр, д.46)
Всем оптимизма! ✊ До встречи! ✊
Качаем здесь: https://www.litres.ru/evgeniy-kolesov-10616562/kitaec/
Ваши отзывы о романе публикуем здесь: https://vk.com/topic-75033260_34820018
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