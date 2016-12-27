Доходы страховщиков Поднебесной выросли на 28,9%

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27.12.2016 10:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., доходы страховой отрасли Китая от сбора взносов достигли 2,9 трлн юаней ($416 млрд). Это на 28,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщил Китайский госкомитет по контролю над страховыми операциями.

Темпы роста данного показателя держались ниже уровня в 30,4%, который был отмечен в январе-октябре текущего года.



Так, за 11 месяцев 2016 г. доходы от операций по страхованию жизни выросли на 33,1% в годовом сопоставлении – до 1,66 трлн юаней. Доходы от операций по страхованию имущества увеличились на 8,7% – до 777 млрд юаней.



К концу ноября текущего года общие активы страховой отрасли Поднебесной составили 15 трлн юаней. Это на 21% больше, чем в конце декабря 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2016 г., объем прибыли страховых компаний Китая составил 156,96 млрд юаней ($23,2 млрд). Это на 35,68% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Темпы падения показателя держались ниже, чем в первой половине текущего года, когда они достигали 54,05%.



За девять месяцев 2016 г. доходы от использования средств страхования упали на 19,1% – до 483 млрд юаней. В то же время поступления от страховых взносов выросли на 32,18% – до 2,5 трлн юаней.



К концу сентября текущего года общие активы страховой отрасли страны достигли 14,63 трлн юаней. Это на 18,38% больше, чем годом ранее.