Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Доходы страховщиков Поднебесной выросли на 28,9%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Доходы страховщиков Поднебесной выросли на 28,9%
Новости дня

Доходы страховщиков Поднебесной выросли на 28,9%

27.12.2016 10:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., доходы страховой отрасли Китая от сбора взносов достигли 2,9 трлн юаней ($416 млрд). Это на 28,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщил Китайский госкомитет по контролю над страховыми операциями.



Темпы роста данного показателя держались ниже уровня в 30,4%, который был отмечен в январе-октябре текущего года.

Так, за 11 месяцев 2016 г. доходы от операций по страхованию жизни выросли на 33,1% в годовом сопоставлении – до 1,66 трлн юаней. Доходы от операций по страхованию имущества увеличились на 8,7% – до 777 млрд юаней.

К концу ноября текущего года общие активы страховой отрасли Поднебесной составили 15 трлн юаней. Это на 21% больше, чем в конце декабря 2015 г.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2016 г., объем прибыли страховых компаний Китая составил 156,96 млрд юаней ($23,2 млрд). Это на 35,68% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Темпы падения показателя держались ниже, чем в первой половине текущего года, когда они достигали 54,05%.

За девять месяцев 2016 г. доходы от использования средств страхования упали на 19,1% – до 483 млрд юаней. В то же время поступления от страховых взносов выросли на 32,18% – до 2,5 трлн юаней.

К концу сентября текущего года общие активы страховой отрасли страны достигли 14,63 трлн юаней. Это на 18,38% больше, чем годом ранее.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1В Пекине из-за смога остановлены 2100 предприятий
2Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
3Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
4Прибыль китайских промпредприятий упала на 4,6%
5Сократились валютные резервы Поднебесной


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.