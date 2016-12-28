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В Китае в девять раз увеличился объем отозванных товаров
Новости дня

В Китае в девять раз увеличился объем отозванных товаров

28.12.2016 06:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. с китайского рынка 230 раз отзывали дефектные товары в объеме более 6,17 млн штук. Это на 821% больше, чем за 2015 г., сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.



Среди отозванных товаров называются бракованные детские игрушки, электронные приборы, мебель, канцелярские и спортивные принадлежности, одежда, металлические инструменты, строительные материалы и другое.

В частности, в Поднебесной за текущий год было отозвано 334 800 детских игрушек и принадлежностей, а также свыше 3,03 млн предметов бытовой техники из-за риска перегрева, взрыва, удара током или возможного негативного химического воздействия на организм.

Напомним, в частности, что в октябре текущего года компания Samsung-China отозвала с китайского рынка все проданные смартфоны Galaxy Note 7 в количестве 190 984 штук. Эти устройства подвержены перегреву и возгоранию.

Ранее, 10 октября 2016 г., южнокорейская компания остановила производство и продажу смартфонов Galaxy Note 7 в Поднебесной.

Согласно плану отзыва, китайские владельцы этой модели могут заменить ее на другую с возвратом разницы в цене покупки либо получить полное возмещение стоимости гаджета. Компания также обещает покрыть все почтовые расходы в ходе отзыва.

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