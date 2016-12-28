Выросло количество расследований по китайской продукции

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28.12.2016 10:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. 27 стран и регионов инициировали 117 расследований в отношении китайской продукции. Это на 34,5% больше, чем в 2015 г., сообщило Управление по делам защиты торговли и расследований Министерства коммерции КНР.

Примечательно, что фигурирующие в расследованиях, выросли на 71,5% в годовом сопоставлении.



В частности, по итогам января-ноября 2016 г., 16 стран и регионов мира, являющиеся членами Всемирной торговой организации (ВТО), провели в отношении китайской продукции сталелитейной промышленности 41 расследование. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2015 г.



Большинство расследований связаны с подозрениями в демпинге – 26 случаев, а также применением компенсационных мер – восемь случаев. В ходе еще семи расследований проверяющие органы выясняли вероятность применения гарантийных мер. Совокупная стоимость товаров, фигурирующих в расследованиях, оценивается в $6,8 млрд.



Ранее сообщалось, что за январь-август 2016 г., 20 стран и регионов мира провели 85 расследований в отношении китайской продукции. Это на 49% больше, чем годом ранее. Общая сумма средств, фигурировавших в следственных документах, превысила $10,32 млрд. Она выросла на 94% относительно уровня января-августа 2015 г. В частности, США провели 15 расследований в отношении 337 видов продукции китайского производства.