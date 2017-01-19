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В 2018 г. CRRC начнет тестирование морозоустойчивых вагонов для РФ
Новости дня

В 2018 г. CRRC начнет тестирование морозоустойчивых вагонов для РФ

19.01.2017 15:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – В 2018 г. китайский специалисты завершат работу над новыми вагонами для скоростной дороги России и начнут их тестирование. Разработчиком техники стала CRRC Changchun railway vehicles, дочерняя компания китайской корпорации "Чжунчэ" (CRRC).



Эти транспортные средства создаются специально для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. Китайские вагоны будут способны выдерживать морозы до минус 50 градусов Цельсия.

Кроме того, вагоны должны отвечать ширококолейным стандартом железных дорог России – 1520 мм. Проектная максимальная скорость движения экспресса составит 360 км/час, а допустимое количество пассажиров состава из 12 вагонов – 720 человек.

Как сообщалось, Китай предоставит России кредитную линию в объеме 400 млрд рублей на срок 20 лет. Средства предназначены для строительства высокоскоростной железной дороги Москва – Казань.

Эта магистраль протяженностью 770 км в перспективе может быть продлена до Пекина. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 1 трлн рублей.

В июне 2015 г. китайские и российские компании заключили договор о проектировании этой железной дороги. Партнерами в этом проекте стали Мосгипротранс при участии Нижегородметропроекта и China Railway Eryuan Engineering Group (CREEG).

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