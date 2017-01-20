В 2016 г. в Поднебесной было продано 507 000 экомобилей

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20.01.2017 12:00

Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд.

На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.



Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.



В прошлом году объем производства автомобилей на новых источниках энергии в КНР составил 40% от мирового показателя. В частности, за ноябрь 2016 г. в стране выпущено 84 000 экомобилей. Это на 16,21% больше, чем за ноябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года на долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме производства машин в стране пришлось 1,6%.