Выросли экспортные заказы тайваньских товаров

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23.03.2017 08:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. объем экспортных заказов тайваньских товаров вырос на 22% относительно уровня февраля 2016 г. и достиг $33,75 млрд. Данный показатель растет на протяжении семи месяцев подряд, сообщили власти Тайваня.

Рост достигнут благодаря хорошему спросу в материковой части Китая и специальном административном районе Сянган (Гонконг).



КНР и Сянган являются крупнейшими заказчиками Тайваня. За второй месяц текущего года стоимость заказов из этих регионов достигла $8,72 млрд. Это на 40,5% больше, чем годом ранее.



По итогам января-февраля 2017 г., общая стоимость экспортных заказов тайваньских товаров составила $69,72 млрд. В частности, материковая часть КНР и Гонконг сделали заказы на $17,43 млрд с приростом на 20,5% в годовом сопоставлении.



За 2016 г. стоимость экспортных заказов тайваньских товаров достигла $444,54 млрд. Это на 1,6% меньше, чем в 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., Тайвань поставил в Китай товары на сумму $6,12 млрд. Это на 12,7% больше, чем в январе 2016 г. Материковая часть КНР остается крупнейшим экспортным рынком для острова.



В целом, январский экспорт острова составил $23,74 млрд с приростом на 7% в годовом сопоставлении показателей, а импорт – $20,25 млрд с увеличением на 8,4%. Активное сальдо внешней торговли Тайваня за первый месяц текущего года составило $3,5 млрд.



По итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $179,6 млрд. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 г.