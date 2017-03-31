На КНР приходится 40% экспресс-отправлений в мире

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31.03.2017 04:00

Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – Китай является мировым лидером в сфере экспресс-доставки. По итогам 2016 г., на долю страны приходится более 40% всех экспресс-отправлений в мире. Об этом сообщило Государственное почтовое управление КНР.

По итогам прошлого года, объем электронной розничной торговли в Поднебесной превысил 4 трлн юаней ($588 млрд). На его долю пришлось 12,5% от общего объема розничных продаж в стране. В частности, поставки сельскохозяйственной продукции из Китая за рубеж с помощью служб экспресс-доставки превысили 100 млрд юаней в стоимостном выражении.



По официальным данным, в 2010 г. на каждые 100 000 человек в Китае приходилось 4,8 пункта приема и выдачи посылок. В 2016 г. аналогичный показатель вырос до 15 пунктов.



За прошлый год почтовые и курьерские службы КНР перевезли и доставили более 30 млрд посылок. Это на 53% больше, чем за аналогичный период 2015 г. По итогам января-ноября 2016 г., объем операций экспресс-доставки в Поднебесной достиг 27,89 млрд отправлений. Данный показатель вырос на 52,8% по сравнению с уровнем за январь-ноябрь прошлого года.



За одиннадцать месяцев 2016 г. доходы почтовых служб и курьерских компаний страны вышли на уровень в 354,41 млрд юаней ($51,33 млрд). Они увеличились на 44,3% в годовом сопоставлении.



За последние 10 лет Китай стал самым быстрорастущим в мире рынком почтовых услуг. По итогам последнего десятилетия, доходы от почтовых операций выросли в 10,4 раза. Кроме того объем сделок в почтовой отрасли Поднебесной увеличился в 7,3 раза.