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Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay
Новости дня

Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay

12.05.2017 15:00

Пекин, 12 мая /ChinaPRO.ru/ – Российский Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay, китайской платежной системы, созданной в 2002 г. До конца 2017 г. Сбербанк планирует подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 000 торговых точек.



Как сообщила пресс-служба российского банка, сейчас основной объем операций по картам UnionPay в России формируют туристы из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Следовательно, в первую очередь инфраструктура для обслуживания этих карт будет создана в городах и регионах, наиболее популярных у азиатских путешественников.

Сейчас в обращении находится более 6,5 млрд банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах. Почти 50 стран и регионов используют карты этой китайской платежной системы. Во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк и китайская UnionPay International Co. Ltd. запустили эмиссию карт UnionPay. Стороны также заключили соглашение, в соответствии с которым российский банк сможет расширить сеть партнерских торгово-сервисных предприятий, принимающих карты UnionPay с бесконтактным методом оплаты QuickPass.

Государственный Россельхозбанк был создан в 2000 г. Он является ключевым кредитором российского агропромышленного комплекса и входит в число крупнейших банков страны по размеру активов и капитала.

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