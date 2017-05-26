В Джибути открылся построенный Китаем порт Дорале

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26.05.2017 15:00

Пекин, 26 мая /ChinaPRO.ru/ – На территории северо-восточной Африки, в республике Джибути открылся порт Дорале. Он построен китайской компанией China State Construction Engineering Corporation. Инвестиции в проект составили $421,7 млн.

Многофункциональный порт Дорале в Джибути стал самым крупным инфраструктурным проектом в северо-восточной Африке, финансируемым китайским предприятием.



Строительство вели только китайские компании, начиная с августа 2014 г. Они создали 1200-метровый основной причал с кессонным фундаментом, 175-метровый восточный рабочий пирс, двор площадью 900 000 кв. м, другие объекты площадью 80 000 кв. м. Проектируемая пропускная способность порта составляет 7,08 млн т в год, а также 200 000 стандартных грузовых ящиков.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год с помощью прямых инвестиций китайских компаний в странах Шелкового Пути было создано 7961 предприятие.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.