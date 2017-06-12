Китайские власти отклонили 24 заявки на проведение IPO

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12.06.2017 04:00

Пекин, 12 июня /ChinaPRO.ru/ – С 1 января по 19 мая 2017 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки на проведение IPO от 188 компаний, еще 24 заявки были отклонены, в том числе 18 – за первые четыре месяца текущего года. Такое решение объясняется стремлением регулятора рынка ценных бумаг в КНР к повышению качества компаний, акции которых котируются на бирже, а также защите интересов инвесторов.

За январь-май 2017 г. 45 китайских компаний отозвали свои заявки на IPO, или первичное размещение акций на бирже. Выпуск новых акций в Поднебесной всегда необходимо согласовывать с Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами.



Ранее сообщалось, что доходность 10-летних госбондов КНР достигла 3,71%, а пятилетних – 3,68%. Эксперты считают, что такая статистика вызвана ужесточением государственного контроля над теневым банковским сектором Китая.



Многие держатели теневых банков начали избавляться от ценных бумаг. И в первую очередь они продают пятилетние госбонды, потому что они менее ликвидны. В то же время на десятилетние облигации существует постоянный спрос со стороны долгосрочных инвесторов.



Напомним, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.