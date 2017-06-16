Розничные продажи в Китае увеличились на 10,7%

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16.06.2017 04:00

Пекин, 16 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. объем розничных продаж в Китае вырос на 10,7% относительно уровня мая 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

По итогам января-мая текущего года, общий объем розничных продаж потребительских товаров в Поднебесной увеличился на 10,3% в годовом сопоставлении. При этом темпы роста держались на 0,1% выше, чем за первые четыре месяца 2017 г.



Как сообщалось, по итогам апреля 2017 г., объем розничных продаж в Китае вырос на 10,7% по сравнению с уровнем апреля 2016 г. За январь-апрель текущего года объем продаж потребительских товаров в Поднебесной увеличился на 10,2% в годовом сопоставлении.



За январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в стране достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г.



Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в КНР выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.