В КНР замедлился рост производства и продажи автомобилей

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16.06.2017 06:00

Пекин, 16 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., в Китае выпущено 11,35 млн автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года в КНР продано 11,18 млн машин с приростом на 3,7%, сообщила Китайская ассоциация автомобилестроительной промышленности.

Темпы роста указанных показатель замедлились, соответственно, на 1,3% и 3,3% в годовом сопоставлении.



Только за май 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,08 млн автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в апреле текущего года. При этом за пятый месяц текущего года продано 2,09 млн машин с приростом на 0,6% к апрельскому уровню. В сравнении с аналогичными показателями мая прошлого года объем производства вырос на 0,7%, а продажи сократились на 0,1%.



Десять крупнейших китайских автомобилестроительных компаний за январь-май 2017 г. продали 9,9 млн автомобилей. Это на 4% больше, чем за январь-май 2016 г. На долю данных компаний пришлось 88,6% всех проданных в КНР автомобилей. Это на 0,3% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. в Китае было продано 2,08 млн автомобилей. Это на 2,2% меньше, чем в апреле 2016 г. Сокращение продаж стало рекордным за последние два года.



В частности, за четвертый месяц текущего года в КНР продано 1,72 млн пассажирских автомобилей. Данный показатель снизился на 3,7% в годовом сопоставлении. В то же время продажи коммерческих автомобилей выросли на 5,3% и составили 362 000 единиц.



По итогам января-апреля 2017 г., в Поднебесной продано 9,09 млн автомобилей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее.