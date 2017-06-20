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В Цзянсу начал работу первый частный банк
Новости дня

В Цзянсу начал работу первый частный банк

20.06.2017 04:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – В восточно-китайской провинции Цзянсу начал работу первый частный банк "Сунин" (Suning). Штаб-квартира учреждения расположилась в городе Нанкин.



Создание банка было санкционировано китайским регулятором в декабре 2016 г. Инвестиции в "Сунин" направили семь частных компаний. Уставной капитал банка составляет 4 млрд юаней ($590 млн). Основной целью кредитно-финансового учреждения является предоставление займов малым и микропредприятиям.

В 2014 г. китайские власти одобрили экспериментальную схему создания пяти частных банков. Сейчас в КНР одобрено создание 17 таких учреждений, из которых 14 уже работают.

В частности, в начале июня 2017 г. Пекинский комитет по контролю и управлению банковской отраслью утвердил создание первого в китайской столице частного банка "Чжунгуаньцунь". Он стал 13-м по счету неправительственным банком в Поднебесной. Он предназначен для того, чтобы предоставлять финансовую поддержку и услуги малым предприятиям научно-технического типа.

Ранее сообщалось, что к концу апреля 2017 г. объем внутренних активов китайских банков составил 231,95 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в конце апреля 2016 г. В конце апреля текущего года активы крупных коммерческих банков КНР составили 83,28 трлн юаней. Они выросли на 9,9% в годовом сопоставлении. Аналогичный показатель для акционерных коммерческих банков увеличилсь на 13,5% – до 43,36 трлн юаней, для городских коммерческих банков – на 21,3%, до 29,26 трлн юаней, а для сельских финансово-кредитных учреждений – на 13,7%, до 31,38 трлн юаней.

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