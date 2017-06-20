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Эксимбанк Китая кредитует проекты "Пояса и пути"
Новости дня

Эксимбанк Китая кредитует проекты "Пояса и пути"

20.06.2017 10:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – К концу марта 2017 г. Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк) выдал кредиты в объеме 620 млрд юаней (свыше $90 млрд) на более чем 1200 проектов, реализуемых в рамках инициативы "Пояса и пути". Об этом сообщили представители банка.



В частности, в сфере производственных мощностей предоставлены кредиты в объеме более 700 млрд юаней. Банк также оказал финансовую поддержку проектов по развитию обрабатывающей промышленности, малых предприятий и борьбе с бедностью.

Эксимбанк основан в 1994 г. и является государственным, контролируется центральным правительством КНР. Учреждение специализируется на международных торговых проектах, контрактах по офшорным проектам и внешним инвестициям.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., китайские предприятия заключили 1000 новых контрактов на выполнение подрядных работ в странах Шелкового Пути. За три месяца текущего года объем выполненных подрядных работ в этих государствах достиг $14,4 млрд. Это на 4,7% больше, чем за январь-март 2016 г.

К концу прошлого года китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.

Инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.

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