Поднебесная закупила в США 1012 племенных свиней

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20.06.2017 12:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – В центрально-китайскую провинцию Хунань на чартерном самолете доставлены 1012 племенных свиней из Чикаго (США). Импорт этих животных способствует улучшению качества племенных свиней в Хунани, которая является одной из главных свиноводческих баз в КНР.

В течение 45 дней американские животные должны находиться в карантине, а затем их доставят на свинофермы провинции и соседних районов.



Импортированные свиньи были отобраны специалистами Китайской животноводческой корпорации с шести ферм США. Животные прошли карантинную экспертизу до посадки на самолет. В 2012 г. провинция Хунань впервые закупила в США более 1000 свиней.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. Китай инвестировал в американскую экономику $45,6 млрд. Это на 200% больше, чем в 2015 г. К концу прошлого года объем накопленных в США китайских инвестиций составил примерно $109 млрд.



Капиталовложения китайских инвесторов, в основном, идут в сферу услуг, промышленность, недвижимость, сектор гостеприимства и развлечений, информационных и телекоммуникационных технологий, а также финансовую сферу.



Компании с участием китайского капитала базируются в 98% округов на территории 46 штатах США. Благодаря этому в Америке создано более 140 000 рабочих мест, в основном – в промышленности.



Примечательно, что с 1979 г. по 2016 г. объем торговли между КНР и США вырос в 209 раз – с $2,5 млрд до $524,3 млрд. Поднебесная стала для Америки крупнейшим экспортным рынком. По итогам последних 10 лет, экспорт американских товаров в Китай ежегодно увеличивался в среднем на 11%.



С 2001 г., после вступления КНР в ВТО, и до 2016 г. экспорт американской продукции в Китай вырос на 500%. При этом американский экспорт в целом увеличился на 90%.