Mazda отзовет из Китая 361 автомобиль модели RX-8

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20.06.2017 15:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – Автомобильная компания Mazda с 24 июля 2017 г. отзовет с китайского рынка 361 импортный автомобиль модели RX-8. Эта мера вызвана дефектами компонентов в топливных насосах, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Так, планируется отозвать автомобили, выпущенные с 14 апреля 2005 г. по 15 февраля 2008 г. Данная модель автомобилей может иметь дефектные трубопроводы для подачи топлива. В чрезвычайных обстоятельствах разлившееся горючее может вызвать пожар.



В компании Mazda обещают провести бесплатную замену дефектных деталей.



Примечательно, что за январь-май 2017 г. мировые и китайские автопроизводители отозвали 4,49 млн дефектных автомобилей. По итогам первом половины 2016 г., с китайского рынка были отозваны 8,8 млн автомобилей.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., в Китае выпущено 11,35 млн автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года в КНР продано 11,18 млн машин с приростом на 3,7%. Темпы роста указанных показатель замедлились, соответственно, на 1,3% и 3,3% в годовом сопоставлении.



Только за май 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,08 млн автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в апреле текущего года. При этом за пятый месяц текущего года продано 2,09 млн машин с приростом на 0,6% к апрельскому уровню. В сравнении с аналогичными показателями мая прошлого года объем производства вырос на 0,7%, а продажи сократились на 0,1%.