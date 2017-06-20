Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Mazda отзовет из Китая 361 автомобиль модели RX-8
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Mazda отзовет из Китая 361 автомобиль модели RX-8
Новости дня

Mazda отзовет из Китая 361 автомобиль модели RX-8

20.06.2017 15:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – Автомобильная компания Mazda с 24 июля 2017 г. отзовет с китайского рынка 361 импортный автомобиль модели RX-8. Эта мера вызвана дефектами компонентов в топливных насосах, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.



Так, планируется отозвать автомобили, выпущенные с 14 апреля 2005 г. по 15 февраля 2008 г. Данная модель автомобилей может иметь дефектные трубопроводы для подачи топлива. В чрезвычайных обстоятельствах разлившееся горючее может вызвать пожар.

В компании Mazda обещают провести бесплатную замену дефектных деталей.

Примечательно, что за январь-май 2017 г. мировые и китайские автопроизводители отозвали 4,49 млн дефектных автомобилей. По итогам первом половины 2016 г., с китайского рынка были отозваны 8,8 млн автомобилей.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., в Китае выпущено 11,35 млн автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года в КНР продано 11,18 млн машин с приростом на 3,7%. Темпы роста указанных показатель замедлились, соответственно, на 1,3% и 3,3% в годовом сопоставлении.

Только за май 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,08 млн автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в апреле текущего года. При этом за пятый месяц текущего года продано 2,09 млн машин с приростом на 0,6% к апрельскому уровню. В сравнении с аналогичными показателями мая прошлого года объем производства вырос на 0,7%, а продажи сократились на 0,1%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.