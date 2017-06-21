В Mobike насчитывается более 100 млн пользователей

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21.06.2017 04:00

Пекин, 21 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайский байкшеринговый гигант Mobike привлек более 100 млн пользователей во всем мире. Компания специализируется на прокате велосипедов.

Она начала работать в апреле 2016 г. в Шанхае. Сейчас компания предоставляет свои услуги в Пекине, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чэнду, Тяньцзине, Сингапуре и др. Свыше 5 млн велосипедов Mobike размещены в 100 городах по всему миру.



За минувший год пользователи компании преодолели расстояние в 2,5 млрд км. Таким образом, окружающая среда была избавлена от вредных выборосов примерно 170 000 автомобилей.



К концу прошлого года в Поднебесной насчитывалось 18,9 млн пользователей общественных велосипедов. Как ожидается, к концу 2017 г. их будет уже 50 млн человек.



Ранее сообщалось, что в северо-китайском городе Тяньцзинь расположена одна из крупнейших баз по производству велосипедов в КНР. В 2016 г. в этом мегаполисе выпущено более 42,25 млн велосипедов. Это на 4,83% больше, чем в 2015 г. При этом объем экспорта велосипедов за прошлый год в Тяньцзине составил 21,26 млн единиц. Данный показатель вырос на 5,3% в годовом сопоставлении.



В настоящее время в китайских городах развивается система аренды велосипедов. Это в свою очередь стимулирует развитие велопромышленности.



В частности, в сентябре прошлого года стало известно, что крупнейшая китайская компания, предоставляющая услуги по вызову такси, Didi Chuxing заявила о планах по инвестированию в прокат велосипедов. Электронная платформа ofo, созданное для проката велосипедов в КНР, уже получила от Didi Chuxing несколько десятков миллионов долларов США.