В Китае проведут реформу подготовки рабочих

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21.06.2017 06:00

Пекин, 21 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют провести реформу подготовки квалифицированных рабочих для промышленных предприятий. Госсовет КНР опубликовал программу, посвященную развитию в стране инновационной и конкурентоспособной рабочей силы.

Документ предусматривает проведение 25 мероприятий, направленных на формирование системы подготовки рабочих, а также использование интернет-технологий для их обучения и повышения квалификации.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. китайские власти планируют трудоустроить более 11 млн человек в городах и поселках городского типа Поднебесной. В целом ситуация с занятостью пока остается сложной. К настоящему времени в китайских городах насчитывается более 15 млн человек, которых необходимо трудоустроить.



Власти КНР намерены продолжить меры по возвращению рабочих-мигрантов из крестьян в родные места для ведения предпринимательской деятельности.



За 2016-2020 гг. Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая намерено улучшить материальное положение 10 млн человек из сельских районов. Этот показатель будет достигнут при помощи инструмента трудоустройства.



В соответствии с госпрограммой помощи малоимущим, эти граждане смогут не менее раза в год проходить профессиональную переподготовку. При этом бедные жители сельских районов будут включены в систему социального страхования по старости и систему основного медицинского страхования.