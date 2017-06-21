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Китай поддержал выпуск Россией юаневых облигаций
Новости дня

Китай поддержал выпуск Россией юаневых облигаций

21.06.2017 08:00

Пекин, 21 июня /ChinaPRO.ru/ – Китай поддержал намерения российских властей выпустить суверенные облигации в юанях. Об этом стало известно после проведения диалога министров финансов КНР и России, завершившегося в Шанхае.



Стороны договорились о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве по аудиторскому контролю, проработке вопроса запуска консультаций по нормам бухгалтерского учета, о содействии обмену опытом по реформе системы казначейского управления, более активной координации мер по налоговой реформе.

Ранее сообщалось, что Шанхайская фондовая биржа заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Московской биржей. Стороны с 2015 г. работают над развитием взаимовыгодного сотрудничества. В том же году был подписан соответствующий меморандум.

В марте 2017 г. российская компания РУСАЛ успешно выпустила "панда-бонды" на Шанхайской фондовой бирже. РУСАЛ стал первой компанией из стран Шелкового Пути, выпустившей облигации на рынке Китая.

Шанхайская и Московская биржи намерены совместно расширять сотрудничество между рынками капитала на фоне строительства "Пояса и пути". Они будут обмениваться информацией и данными, создавать совместную продукцию, а также предоставлять финансовые услуги для реализации проектов в рамках инициативы "Пояса и пути".

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