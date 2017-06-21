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Растет российский турпоток в приграничные регионы КНР
Новости дня

Растет российский турпоток в приграничные регионы КНР

21.06.2017 10:00

Пекин, 21 июня /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. из северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, в приграничные российские регионы отправились 528 400 китайских туристов. В свою очередь Хэйлунцзян принял более 740 000 российских путешественников. Это на 21,66% больше, чем годом ранее, сообщил Комитет по делам туризма Хэйлунцзяна.



Россия является одним из наиболее популярных туристических направлений среди граждан Китая, которых привлекает история, культура и архитектура соседней страны. Хэйлунцзян притягивает россиян шопингом, санаториями и горячими источниками.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры готовы нарастить турпоток в Китай до 4 млн туристов в год. Россия сможет принять аналогичное количество отдыхающих из КНР.

По итогам 2016 г., Россию посетили 1,3 млн китайских граждан в туристических целях. Примерно 1,7 млн россиян за прошлый год побывали в Поднебесной.

В 2004 г. власти КНР запустили "Национальную программу развития красного туризма 2004-2010 гг.". Она охватила более 100 объектов бывшего революционного движения в КНР, которые легли в основу разработки 30 специальных маршрутов.

Китайцев также привлекает российская экзотика времен СССР, музеи Ленина и т. п. Поэтому все больше китайских путешественников стремятся в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Ульяновск.

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