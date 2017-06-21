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Boeing продаст Тибету 20 самолетов 737 МАХ
Новости дня

Boeing продаст Тибету 20 самолетов 737 МАХ

21.06.2017 12:00

Пекин, 21 июня /ChinaPRO.ru/ – Компании Boeing и Tibet Financial Leasing заключили меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым американская компания продаст тибетской 20 самолетов модели 737 МАХ. Документ был подписан на парижском авиасалоне.



По данным китайского подразделения Boeing, общая стоимость лайнеров составляет примерно $2,5 млрд. Самолеты планируется ввести в эксплуатацию в 2020 г.

Компания Tibet Financial Leasing создана в 2015 г. в Лхасе. Ее регистрационный капитал составляет 3 млрд юаней. Это первая компания в сфере финансового лизинга на территории Тибетского автономного района КНР.

Ранее сообщалось, что в марте этого года в городе Чжоушань, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян, началось строительство Центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737.

Это будет первый за пределами США завод Boeing. На нем будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737.

Работы по реализации проекта завода ведутся в соответствии с соглашением, которое в октябре 2016 г. заключили власти провинции Чжэцзян, корпорация Boeing и Китайская корпорация коммерческой авиации.

Мощность предприятия составит сотню Boeing 737 ежегодно. На производстве будет создано 2 000 рабочих мест. Первый самолет, выпущенный китайским предприятием, заказчик получит в конце 2018 г.

В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц.

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