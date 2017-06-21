В Китае прошла масштабная онлайн-распродажа

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21.06.2017 15:00

Пекин, 21 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае прошла крупномасштабная летняя онлайн-распродажа. В частности, объем продажи компания JD.com. за первый час после начала распродажи удвоился по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

Еще одна компания, специализирующаяся на оналайн-торговле, Tmall сообщила о более 100 млн юаней ($14,71 млн) поступлений от продаж за первые семь минут распродажи. А Suning.com заявила, что получила в четыре раза больше заказов, чем годом ранее.



В перечень самых покупаемых товаров JD.com вошли мобильные телефоны, кондиционеры, планшеты, ноутбуки и детское питание.



Примечательно, что в ходе июньской распродажи 2017 г. компания Suning.com впервые использовала дроны для доставки посылок покупателям в сельской местности.



JD.com тоже расширяет использование роботов, беспилотных автомобилей и дронов для доставки товаров.



В настоящее время Китай является крупнейшим в мире рынком электронной торговли. В 2016 г. расходы 467 млн китайских потребителей на покупки в Интернете превысили 26 трлн юаней. Это на 19,8% больше, чем в 2015 г.