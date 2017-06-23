Хабаровские производители мороженого стремятся в Китай

Новости дня

23.06.2017 06:00

Пекин, 23 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае уже давно огромным спросом пользуется российское мороженое. Поэтому производителей этого лакомства из Хабаровского края РФ, граничащего с КНР, готовы начать более масштабные поставки продукции на китайский рынок.

В частности, ООО "Прод-Лидер ДВ" на прошедшем в Харбине российско-китайском ЭКСПО заключило рамочное соглашение на поставку мороженого, которое будет реализовано в торговых сетях Пекина. Договор о поставках мороженого был заключен с занимающейся реализацией российских продуктов питания в Китае пекинской компанией Beijing Trussian Co. Ltd.



В ближайшие несколько месяцев хабаровский производитель мороженого отправит свою продукцию общей стоимостью $100 000 в Поднебесную. Объем первых партий составит 12 т. В них войдут семь видов мороженого премиального качества.



В настоящее время компания "Прод-Лидер ДВ" выпускает 15 т мороженого в месяц летом и около шести тонн зимой. Благодаря поставкам в Китай зимние объемы производства вырастут до 10 т.



По данным властей Хабаровского края РФ, в 2016 г. предприятия этого региона выпустили 2 300 т весового и порционного мороженого. За январь-май 2017 г. они произвели всего 600 т лакомства. Китай в прошлом году закупил 138 т хабаровского мороженого, а в этом году экспортных поставок еще не было.