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К 2025 г. рынок облигаций КНР станет вторым в мире
Новости дня

К 2025 г. рынок облигаций КНР станет вторым в мире

23.06.2017 08:00

Пекин, 23 июня /ChinaPRO.ru/ – В ближайшие пять-семь лет китайский рынок облигаций станет вторым в мире после США. Таким образом, объем рынка облигаций КНР вырастет в два раза по сравнению с нынешним показателем в $9 трлн, заявили эксперты компании UBS Asset Management.



Сейчас на втором месте по объему рынка облигаций в мире находится Япония.

Как отмечают аналитики, рост китайского рынка обусловлен действующим с 2015 г. в КНР запретом для провинций и городов на заимствования у банков. Вместо этого они должны выходить на публичные долговые рынки.

Как ожидается, все больше и больше китайских эмитентов будут привлекать средства на внутреннем рынке облигаций. По предварительным оценкам, объем рынка облигаций региональных правительств Поднебесной в ближайшие три года превысит $3 трлн, а сейчас он составляет $1 трлн.

Ранее сообщалось, что за 2016 г. правоохранительные органы Китая раскрыли 168 000 финансовых преступлений. Таким образом в государственную казну удалось вернуть 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд).

Самые распространенные финансовые преступления – нелегальный сбор средств, пирамидальные схемы, мошенничество, махинации с ценными бумагами и фьючерсами, фальшивомонетничество, мошенничество с банковскими картами, кредитами и отмывание денег. В частности, в прошлом году количество дел по преступлениям, связанным с кредитными картами, превысило 63 000 единиц. На них пришлась третья часть от всех выявленных финансовых преступлений.

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