Авиакомпания "Жуйли" покупает 20 самолетов Boeing 737 MAX

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26.06.2017 04:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайская авиакомпания "Жуйли" заявила о планах по приобретению 20 самолетов Boeing 737 MAX общей стоимостью $2,2 млрд.

Авиакомпания "Жуйли" существует на рыке уже три года. Она базируется в международном аэропорту "Чаншуй" в городе Куньмин, на территории юго-западной китайской провинции Юньнань.



Флот компании состоит из 14 самолетов Boeing 737. В настоящее время она осуществляет полеты по 28 маршрутам и выполняет 76 рейсов в день. К 2020 г. флот компании увеличится до 40 самолетов.



Ранее сообщалось, что компании Boeing и Tibet Financial Leasing заключили меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым американская компания продаст тибетской 20 самолетов модели 737 МАХ. Документ был подписан на парижском авиасалоне.



Компания Tibet Financial Leasing создана в 2015 г. в Лхасе. Ее регистрационный капитал составляет 3 млрд юаней. Это первая компания в сфере финансового лизинга на территории Тибетского автономного района КНР.



Напомним, что в марте этого года в городе Чжоушань, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян, началось строительство Центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737.



Это будет первый за пределами США завод Boeing. На нем будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737.