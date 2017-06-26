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Турпоток в Аомэнь увеличился на 3,7%
Новости дня

Турпоток в Аомэнь увеличился на 3,7%

26.06.2017 15:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам мая 2017 г., специальный административный район Аомэнь (Макао) посетили 2,57 млн туристов. Это на 3,7% больше, чем за май 2016 г., сообщило статистическое ведомство региона.



Между тем, майский показатель этого года на 6,3% меньше, чем в апреле 2017 г.

В частности, 1,38 млн туристов оставались в Аомэне больше, чем на один день. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.

Без ночевки в регион приезжали 1,19 млн человек. Данный показатель упал на 6,1% в годовом сопоставлении.

За май 2017 г. из внутренних районов Китая в Макао приехали 1,7 млн человек с приростом на 4,4%. Индивидуальных туристов в регионе стало больше на 9,9% – 790 000 человек.

В основном в Аомэнь приезжают туристы из провинций Гуандун, Хунань и Фуцзянь. Из специального административного района Сянган (Гонконг) за пятый месяц текущего года в Макао приехали 490 000 туристов. Это на 1,3% меньше, чем за май прошлого года. При этом в Аомэне стало больше путешественников из Тайваня – 90 000 человек за май 2017 г. с увеличением на 9,5% в годовом сопоставлении.

По итогам пятого месяца текущего года, Макао посетили более 70 000 туристов из Республики Корея. Это на 50,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

За январь-май 2017 г. Аомэнь в общей сложности посетили 13,18 млн туристов с приростом показателя на 6,3% в годовом сопоставлении.

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