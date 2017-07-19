Увеличился объем юаневых вкладов в банках Тайваня

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19.07.2017 08:00

Пекин, 19 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу июня 2017 г. остаток юаневых вкладов в банках Тайваня составил 309,154 млрд юаней ($45,46 млрд). Это на 1,078 млрд больше, чем в конце мая текущего года. Таковы официальные данные.

В шестого месяца текущего года общая сумма юаневых расчетов, выполненных банками острова через Тайбэйский филиал Банка Китая, составила 414 млрд юаней.



Всего к концу июня 2017 г. на Тайване насчитывалось 68 районных уполномоченных банков и 59 офшорных отделений банков-нерезидентов, которые ведут операции в юанях.



Ранее сообщалось, что за июнь 2017 г. экспорт острова Тайвань во внутренние районы Китая и специальный административный район Сянган (Гонконг) составил $10,44 млрд. Это на 21% больше, чем за июнь 2016 г.



За январь-июнь текущего года тайваньский экспорт в КНР и Сянган достиг $58,8 млрд. Данный показатель вырос на 16,9% в годовом сопоставлении. В целом экспорт Тайваня за июнь 2017 г. составил $25,83 млрд. Он увеличился на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. По итогам первой половины текущего года, экспорт острова вырос на 12,5%. И это стало самым большим приростом за последние шесть лет.



В частности, экспорт электронных компонентов с Тайваня за июнь 2017 г. вырос на 19,5%, составив $8,89 млрд.