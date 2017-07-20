Рост цен на жилье в Поднебесной замедлился

20.07.2017 04:00
Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. в 15 больших городах Китая замедлился рост цен на жилье, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Среди этих мегаполисов – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Ханчжоу, Чэнду, Нанкин, Уси, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу и Ухань.
Увеличение стоимости нового коммерческого жилья в указанных городах замедлилось на 0,8-5,5%. В девяти из 15 мегаполисов за июнь текущего года цены на новое коммерческое жилье снизились или остались без изменений в сравнении с уровнем мая 2017 г. Еще в шести городах, в том числе – в Ханчжоу, указанная недвижимость подорожала, но при этом темпы роста стоимости составили менее 0,5%.
В частности, в Пекине и Шанхае цены на новое коммерческое жилье снизились. А в Тяньцзине, Нанкине, Чжэнчжоу и Шэньчжэне стоимость нового коммерческого жилья осталась без изменений.
За шестой месяц текущего года средние темпы роста цен на новое коммерческое жилье и вторичное жилье в крупнейших китайских городах дешевели относительно уровня июня 2016 г.
Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., в Китае инвестиции в сферу недвижимости выросли на 8,5% относительно уровня января-июня 2016 г. Темпы роста капиталовложений в объекты недвижимости продолжают снижаться. За январь-май текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,8%.
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