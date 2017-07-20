Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Рост цен на жилье в Поднебесной замедлился
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Рост цен на жилье в Поднебесной замедлился
Новости дня

Рост цен на жилье в Поднебесной замедлился

20.07.2017 04:00

Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. в 15 больших городах Китая замедлился рост цен на жилье, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Среди этих мегаполисов – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Ханчжоу, Чэнду, Нанкин, Уси, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу и Ухань.



Увеличение стоимости нового коммерческого жилья в указанных городах замедлилось на 0,8-5,5%. В девяти из 15 мегаполисов за июнь текущего года цены на новое коммерческое жилье снизились или остались без изменений в сравнении с уровнем мая 2017 г. Еще в шести городах, в том числе – в Ханчжоу, указанная недвижимость подорожала, но при этом темпы роста стоимости составили менее 0,5%.

В частности, в Пекине и Шанхае цены на новое коммерческое жилье снизились. А в Тяньцзине, Нанкине, Чжэнчжоу и Шэньчжэне стоимость нового коммерческого жилья осталась без изменений.

За шестой месяц текущего года средние темпы роста цен на новое коммерческое жилье и вторичное жилье в крупнейших китайских городах дешевели относительно уровня июня 2016 г.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., в Китае инвестиции в сферу недвижимости выросли на 8,5% относительно уровня января-июня 2016 г. Темпы роста капиталовложений в объекты недвижимости продолжают снижаться. За январь-май текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,8%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.