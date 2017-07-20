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Возобновлено грузовое судоходство по Хэйлунцзяну
Новости дня

Возобновлено грузовое судоходство по Хэйлунцзяну

20.07.2017 08:00

Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – Возобновлено грузовое судоходство на реке Хэйлунцзян (Амур), по которой проходит граница между Китаем и Россией. Грузы проходят через КПП Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.



Судоходство было приостановлено 5 июля, потому что в реке был слишком низкий уровень воды. Он поднялся после того, как в верховьях Хэйлунцзяна прошли дожди. Китайско-российская координационная группа по вопросам транспорта по результатам консультаций решила официально восстановить трансграничные судоходные грузоперевозки через КПП Хэйхэ, напротив российского города Благовещенск.

Ранее сообщалось, на первом этапе после сдачи железнодорожного моста между населенным пунктом Нижнеленинское в России и городом Тунцзян в Китае планируется перевозить до 5 млн т грузов. В дальнейшем грузопоток будет увеличен до 20 млн т.

Мост через реку Хэйлунцзян (Амур) планируется ввести в эксплуатацию в июне 2018 г. Вблизи этого объекта с российской стороны планируется строительство гостиницы, выставочного комплекса, завода по переработке сои, деревообработке и другой инфраструктуры.

К этим проекта повышенный интерес проявляет китайская сторона. Предприниматели из Поднебесной уже создали в Еврейской автономной области два лесоперерабатывающих предприятия.

Инвестиции в создание железнодорожного моста с российской стороны составляют 9 млрд рублей. Он будет предназначен исключительно для грузов. Длина сооружения составит 2,2 км, из которых 0,3 км – российская часть.

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