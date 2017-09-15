Выставки

15.09.2017 12:23

С 4 по 6 октября в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» состоятся выставки для людей зрелого и старшего возраста – «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие».

Эти выставки объединены в проект, направленный на развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей, не случайно. Амбициозная задача проекта - создание максимально комфортных условий для жизни людей зрелого возраста, научить сохранять бодрость, здоровье в течении многих десятилетий.



Девиз мероприятия: «Мы за активное долголетие!».



За время существования проекта в Уфе его гостями стали более 50 тысяч человек, в нем приняли участие около 600 компаний, производящих товары и услуги для старшего поколения.



Экспозиция выставок традиционно будет представлена основными тематическими разделами: «Общество и государство», «Медицина и здоровье», «Образование и карьера», «Увлечения и творчество», «Мода и красота», «Товары и хобби». Новинкой станет спецэкспозиция «Здоровое питание».



Муниципальные образования и городские округа РБ расскажут о проводимой на местах работе с этой социальной группой населения посредством баннерной экспозиции.



Деловые мероприятия:



- Пленарное заседание «Роль муниципалитетов и общественных организаций в реализации Стратегии действий пожилых граждан».



- Профессиональная программа для медицинских специалистов по направлениям геронтологии, кардиологии, неврологии, эндокринологии, ортопедии, медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, паллиативной помощи и уходу за пожилыми, организатор - Минздрав РБ.



- Профессиональная программа для социальных работников - круглый стол: «Современная методика ухода за пожилыми», организатор - Минтруд РБ.



Специальные мероприятия:



- Бесплатное медицинское обследование в выездных Центрах здоровья внутри здания и на площади перед ВДНХ-ЭКСПО в передвижных медицинских модулях диагностики здоровья.



- Консультации для граждан по вопросам социальных выплат, налогового законодательства, пенсионного обеспечения и медико-социальной экспертизы и другие.



- Ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста, организатор Минтруд РБ



Просветительская программа:



- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, макияжу, прическам, а также - скандинавской ходьбе, йоге и многим другим видам активного досуга.



- Лекции по грамотности в области ЖКХ и капремонта, по здоровому образу жизни и продлению активного долголетия и секретам женского здоровья.



- Сеанс одновременной игры в шахматы.



- Концертная программа: танцы, народные песни, выступления кубызистов.



- Фестиваль «Экофест».



Для справки:



Республика Башкортостан:

В РБ проживает 950 291 человек от 55 лет.

В г. Уфа проживает более 295 тыс. пенсионеров.

Общий объём финансирования государственной программы «Социальная защита населения РБ» на 2015-2020 г. с подпрограммой «Старшее поколение» 79,4 млрд руб.



Итоги 2016:



- В выставке представили свои товары и услуги 80 компаний из 23 городов РФ.



- В деловой программе приняли участие 64 спикера и 918 слушателей



- 9 000+ активных, заинтересованных в улучшении качества жизни посетителей.



Приглашаем принять участие в выставке-форуме «50 ПЛЮС»!Ваш бизнес будет всегда в плюсе!



Башкирская выставочная компания



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