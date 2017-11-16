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ЭкоГородЭкспо 2017
Выставки

ЭкоГородЭкспо 2017

16.11.2017 19:30

24-25 ноября распахнет свои двери 7-я международная многопрофильная выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо 2017.



Мы приглашаем на выставку как специалистов экоотрасли, представителей ритейла, экопроизводителей, так и всех желающих, познакомиться с миром эко био органик продукции!

ЭкоГородЭкспо – самая крупная выставка экопродукции в России, на которой ежегодно экспонируются сотни экобрендов. Под сводами ультрасовременного выставочного комплекса Event Hall Даниловский в самом центре Москвы и в этом году вас ожидает масса новинок в сфере эко био органик. Лучшие экопроизводители представят весь спектр экологичной продукции в четырех традиционных разделах выставочной экспозиции.

Раздел ЭкоFood встретит вас экопродуктами и напитками: овощи, ягоды, сыры, молочная и мясная продукция с экоферм из разных областей России, фрукты из Абхазии, биочаи, фруктовые и овощные снеки из Австрии, Швейцарии, Сербии, биорис из Краснодарского Края, уникальные российские и индийские суперфуды: хлорелла, спирулина, протеин, чванпраш, органические приправы и специи из самых экзотических уголков нашей планеты.

ЭкоBeauty представит экосертифицированную уходовую и декоративную косметику практически со всей Европы, из Австралии, Израиля, Белоруссии, Южной Кореи, натуральную косметику ответственных российских производителей, экоткани и экоодежду.

В разделе ЭкоChildren будут продемонстрированы одежда для малышей из органических тканей, натуральные средства по уходу за ребенком, безопасные игрушки, детское питание.

В ЭкоHouse вы сможете познакомиться с российскими и зарубежными экологичными моющими средствами для дома, безопасными строительными материалами, посудой, изготовленной исключительно из натуральных экоматериалов.

Очень сложно перечислить в одном анонсе всё многообразие экопродукции, которое будет представлено на выставке ЭкоГородЭкспо. Чтобы подготовиться к посещению выставки, можете ознакомиться заранее со списком участников >>>

Также организаторы выставки подготовили для посетителей насыщенную программу мероприятий.

Если вы специалист, работающий в экоотрасли или в зеленом ритейле, то рекомендуем принять участие в бизнес-программе в первый день выставки, 24-го ноября.

В 11.30: Панельная сессия «Принятие Закона об органическом производстве и дальнейшие пути развития рынка органики в России», на которой запланировано всестороннее обсуждение с ведущими экспертами отрасли развитие органического рынка до и после принятия Закона об органическом производстве.

В 15.00: Практическая конференция «Зеленая индустрия: натуральная косметика & бытовая химия. Опыт и новые стратегии». Ведущие специалисты и авторитетные эксперты поделятся опытом, обсудят ключевые проблемы рынка, предложат решения, которые смогут помочь участникам конференции в развитии собственного производства и/или реализации натуральной и экологичной non-food продукции.

Регистрация на деловую программу >>>
25-го ноября гостей выставки ЭкоГородЭкспо 2017, желающих сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более экологичной и здоровой, традиционно ждет интересная программа, включающая в себя полезные и познавательные лекции лучших экоэкспертов, живые мастер-классы, презентации эконовинок.

В ходе программы вы научитесь разбираться в составах косметики, узнаете, как выбрать суперфуды, как правильно и безопасно ухаживать за детьми, познакомитесь с методами поддержания здоровья в условиях мегаполиса.

На протяжении всей выставки в зале на втором этаже будут проходить многочисленные косметические, гастрономические, познавательные мастер-классы: создание кулинарных аромакомпозиций, экомакияж, правильный подбор косметического ухода, мыловарение, уход за домом, экостроительство и многое другое. Если вы придете на выставку с детьми, то пока вы знакомитесь с экспозицией, мастера займут их в детской зоне мастер-классов и научат изготавливать поделки из экоматериалов.

На ЭкоГородЭкспо 2017 всех посетителей ждет немало открытий в сфере эко био органик продукции, которые можно получить только посетив выставку. Обязательно занесите себе в календарь эти даты – 24-25 ноября! Вы гарантированно получите массу полезной информации и положительных эмоций.

Выставка состоится по адресу: Москва, ул. Дубининская, 71с5, Event Hall Даниловский.

До встречи на выставке ЭкоГородЭкспо 24-25 ноября 2017 года!

Контакты:

Тел: +7 495 778 36 01

E-mail: info@ecogorod-expo.ru

Сайт: www.ecogorod-expo.ru

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