В КНР вводят сканирование лица клиента для операций по счетам

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22.09.2017 15:00

Пекин, 22 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китайские банки вводят сканирование лица клиентов для совершения операций с их счетами. Так, уже на трех точках Agricultural Bank of China в городе Цзинань, на территории восточно-китайской провинции Шаньдун, для внесения и снятия денег со счета клиентам больше не понадобятся банковские карты: им достаточно отсканировать лицо.

На трех тестовых точках Agricultural Bank of China лимиты на однократный съем средств и ежедневный съем средств со счетов установлены в размере 3000 юаней ($456).



Сельскохозяйственный банк Китая заявил о планах по продвижению таких услуг на автоматических терминалах во всех районах Поднебесной. Стартовала установка соответствующего оборудования.



Аналогичные действия в настоящее время предпринимают China Merchants Bank и China Construction Bank.



Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г., китайские банки выдали новые юаневые кредиты в общем объеме 1,09 трлн юаней ($167,7 млрд). Месяцем ранее аналогичный показатель составлял $825,5 млрд. Рост вызван активным спросом со стороны китайских закупщиков и компаний. К концу августа объем непогашенных юаневых кредитов в банках Поднебесной вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Прирост не изменился по сравнению с уровнем июля текущего года.