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В Китае повышаются цены на бензин и дизтопливо
Новости дня

В Китае повышаются цены на бензин и дизтопливо

03.11.2017 12:00

Пекин, 3 ноября /ChinaPRO.ru/ – Со 2 ноября 2017 г. цена за тонну бензина и дизельного топлива в Китае повысится на 150 юаней. Таким образом, стоимость одного литра 92-го бензина вырастет на 0,11 юаня, а нулевого дизельного топлива – на 0,13 юаня. Об этом сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



С начала текущего года это повышение стало девятым по счету. Корректировка цен на горючее в Поднебесной проводится в соответствии с изменениями ценовой конъюнктуры на международном рынке и действующим в стране механизмом образования цен на нефтепродукты.

В целом за январь-октябрь 2017 г. цены на бензин и дизельное топливо в Китае корректировались 21 раз: шесть раз цены снижались, девять раз повышались и шесть раз оставались без изменений.

Ранее сообщалось, что к концу сентября 2017 г. объем складских запасов сырой нефти Китая, за исключением стратегических резервов, не изменился по сравнению с аналогичным показателем августа текущего года. За девятый месяц 2017 г. китайские компании снизили добычу и увеличили импорт сырой нефти. При этом вырос ее объем переработки. Кроме того, складские запасы бензина, дизельного топлива и керосина сократились на 3,13% относительно уровня августа.

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