Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа

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24.03.2017 04:00

Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ – К середине марта 2017 года общий объем природного газа, поступившего в КНР по газопроводу Центральная Азия – Китай, превысил 170 млрд куб. м. Об этом сообщила Западная трубопроводная компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации.

Газопровод Центральная Азия – Китай начинается на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. По трубопроводу в Поднебесную поступает природный газа из Центральной Азии.



Всего действуют три нитки газопровода, каждая протяженностью 1830 км. Строительство четвертой ветки протяженностью 1000 км стартовало в сентябре 2014 г. и завершится к концу 2020 г. По ней планируется поставлять 30 млрд куб. м газа ежегодно.



По итогам 2016 г., объем потребления природного газа в Китае составил 204 млрд куб. м. Это на 6,5% больше, чем в 2015 г. Доля газа в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в стране выросла до 6,2%.



За прошлый год добыча природного газа в КНР достигла 134,1 млрд куб. м с приростом на 1,4% в годовом сопоставлении. При этом страна импортировала 35,2 млрд куб. м этого топлива по газопроводу и 25 млн т сжиженного природного газа. Это соответственно на 15,6% и 27,2% больше, чем годом ранее.